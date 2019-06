5 prodotti low cost fai da te per prepararti all’estate

dilei

(Di martedì 4 giugno 2019) L’estate è alle porte ed è ora di iniziare coi preparativi per avere una pelle bellissima e superare la provaume. Non dovrai però acquistareosi perché oggi ti parlerò di 5 trattamenti casalinghi lowper preparare la pelle all’estate, rendere i capelli più forti e svolgere un’azione anticellulite. Pronta? Allora partiamo subito! Prepara la tua pelle all’abbronzatura Per una tintarella da invidia, che duri a lungo e che non danneggi la pelle, occorre prepararsi in anticipo, seguendo alcuni semplici step. Ti basterà fare uno scrub una volta alla settimana con 2 semplici ingredienti: zucchero di canna o sale grosso e miele. Mescolali tra di loro sino ad ottenere un composto omogeneo, spalmalo sulla pelle del corpo, insistendo sulle zone più ruvide come ginocchia o gomiti. Massaggia in maniera circolare per qualche minuto e poi risciacqua. Al ...

