1969 è il nuovo singolo di Achille Lauro che anticipa i concerti estivi e il tour nei

(Di martedì 4 giugno 2019)è ildi, disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 7 giugno. Estratto dall'omonimo disco di inediti, ildiè stato realizzato in featuring con Boss Doms e Frenetik&Orang3.Dal sound rock scanzonato si apre con il ricordo del 20 luglio, giorno in cui l’Apollo 11 fece il suo sbarco sulla Luna, metafora per descrivere il momento particolarmente sfortunato e propizio chesta vivendo quest'anno. Ad esattamente 50 anni da quel momento,dedica a quell'anno un intero progetto discografico, ricco di riferimenti anche sulla sua copertina.La partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Rolls Royce è stata una vera sorpresa:ha conquistato un ampio pubblico che ha incontrato nelle date firmacopie delprogetto di inediti. Oggi annuncia il rilascio del ...

