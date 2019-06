ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Su Repubblica Matteo Pinci intervista Zdeneke gli chiede un parere sull’inchiesta di Repubblica che ha fatto emergere gli inciucispogliatoio giallorosso.ha allenato la Lazio e poi la. Qui subì l’esonero e visse in prima persona il malcontento dei leader della squadra. Subì anche lui qualcosa di simile a ciò che Repubblica ha raccontato a proposito di De Rossi e degli altri senatori che avrebbero fattocontro Di Francesco. “Lìstaticosì. Io so chestato fatto fuori perché dissi pubblicamente che volevo che la società mettesse delle regole stringenti. E lì siarrabbiati. Dovevo tenerlo per me”.non chiarisce chi prese male le sue dichiarazioni, se i dirigenti della squadra o qualche americano. Sicuramente lui ebbe problemi con De Rossi, chefaceva giocare poco: “Non so di chi fosse la colpa ...

napolista : #Zeman: “Alla #Roma sono abituati a fare fronda nello spogliatoio” Il tecnico intervistato da Repubblica sul suo pa… - GoalItalia : Zeman torna a parlare del suo addio alla Roma: 'Fui fatto fuori perchè chiesi regole' ?? - francoserpico : RT @capuanogio: #Zeman alla #Repubblica sulla situazione #Roma: 'Sono abituati alla fronda nello spogliatoio, io sono stato fatto fuori per… -