Volley | Nations League 2019 | l’Italia parte col piede giusto | 2 vittorie e il rilancio di

(Di lunedì 3 giugno 2019) Due, sei punti raccolti, quinto posto in classifica: questo il bilancio in termini numerici per l’Italia al termine della prima tappa delladimaschile. Un buon esordio per gli azzurri che a Jiangmen sono riusciti a sconfiggere la Germania e la Cina padrona di casa con due secchi 3-0, gli avversari non erano certamente di primo piano ma il nostro rinnovato sestetto ha saputo ben comportarsi in campo e a tratti ha espresso un buon gioco: era quello che si chiedeva alla compagine del CT Chicco Blengini che per questo torneo deve fare a meno dei vari Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci, l’obiettivo era proprio quello di fare crescere i giovani elementi a disposizione e di proporre delle buone trame di gioco, senza pensare più di tanto al risultato. Dei buoni segnali si erano già visti all’esordio contro ...

