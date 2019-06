Volley | Nations League 2019 | il pensiero del presidente Cattaneo | “Stiamo inserendo

Volleyball Nations League – Italia Olanda apre il terzo round del torneo femminile : Volleyball Nations League femminile: Italia-Olanda apre il terzo round Scatterà domani il terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019, che vedrà la nazionale azzurra impegnata a Hong Kong nella pool 9 insieme a: Olanda, Giappone e Cina. Ad aprire il girone sarà la sfida tra le ragazze di Mazzanti e l’Olanda, match in programma all’Hong Kong Coliseum (ore 11.30 Italiane) con diretta su Eurosport 2 e in differita su NOVE (ore ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia - sotto col trittico asiatico. Sfide a Cina - Giappone e Olanda per inseguire la Final Six : Dopo aver collezionato cinque vittorie in sei partite disputate, l’Italia è pronta per affrontare la terza tappa della Nations League 2019 di Volley femminile: appuntamento a Hong Kong (Cina) dal 4 al 6 giugno. Le azzurre si presentano all’appuntamento forti del primo posto in classifica generale e vogliono proseguire la propria cavalcata per avviCinarsi ulteriormente alla qualificazione alla Final Six, in Asia bisognerà ...

Volley - Nations League 2019 : risultati primo weekend e classifica. Iran e Francia in testa - Italia quinta. Ko di Polonia e Serbia : Nel weekend è incominciata la Nations League 2019 di Volley maschile, prestigiosa competizione internazionale itinerante: primo fine settimana con le 16 squadre impegnate in quattro città diverse, ogni formazione ha giocato tre partite. La Francia e l’Iran sono le uniche due compagini a punteggio pieno con tre vittorie e 9 punti in classifica: i persiani hanno sconfitto Italia, Germania e Cina a Jiangmen mentre i transalpini hanno avuto la ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia parte col piede giusto - 2 vittorie e il rilancio di nuovi giovani : Due vittorie, sei punti raccolti, quinto posto in classifica: questo il bilancio in termini numerici per l’Italia al termine della prima tappa della Nations League 2019 di Volley maschile. Un buon esordio per gli azzurri che a Jiangmen sono riusciti a sconfiggere la Germania e la Cina padrona di casa con due secchi 3-0, gli avversari non erano certamente di primo piano ma il nostro rinnovato sestetto ha saputo ben comportarsi in campo e a ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa in Russia. Giannelli guida i giovani azzurri : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2019. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) nel weekend del 7-9 giugno per affrontare i padroni di casa, gli USA e il Portogallo: trittico importante per la nostra Nazionale reduce dai due successi conquistati contro Germania e Cina a Jiangmen. Confermati tutti i 14 giocatori che si sono resi ...

Volleyball Nations League – I convocati della Nazionale maschile per la Pool 6 : I 14 atleti convocati per la Pool 6 della Volleyball Nations League maschile Domani mattina la Nazionale Seniores maschile lascerà la città di Jiangmen in Cina e partirà alla volta di Ufa in Russia dove disputerà il secondo round della Volleyball Nations League 2019. Nel secondo weekend di gare gli azzurri scenderanno in campo contro Russia, USA e Portogallo. Questi i 14 azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Riccardo Sbertoli, ...

Volleyball Nations League – Seconda vittoria per la Nazionale maschile nella Pool 1 : Volleyball Nations League maschile: Seconda vittoria per l’Italia nell’ultimo match della Pool 1 La Nazionale Seniores maschile chiude la Pool1 della Volleyball Nations League conquistando una vittoria per 3-0 (25-21, 25-13, 26-24) contro la Cina. Gli azzurri bissano il successo di ieri con la Germania dimostrando carattere e determinazione. Impeccabili nei primi due set, nel terzo parziale i ragazzi allenati dal ct Gianlorenzo Blengini si ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Hong Kong - presenti tutte le big : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Hong Kong (Cina) dal 4 al 6 giugno. Le azzurre, reduci da cinque vittorie in sei partite grazie alle quali occupano la prima posizione in classifica, affronteranno l’Olanda, il Giappone e le padrone di casa in un trittico fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six. Non ci ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Cina 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli top scorer - Giannelli incanta : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti a Jiangmen e hanno infilato il secondo successo consecutivo nel torneo. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. L’opposto chiude un weekend di assoluto spessore mettendo a segno 18 punti, altra prestazione da top scorer per il 25enne che conferma di meritare un posto da ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Cina 3-0 - azzurri implacabili! Seconda vittoria : Nelli top-scorer - Giannelli show : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-21; 25-13; 26-24) e ha conquistato la Seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza a Jiangmen annichilendo la resistenza dei padroni di casa e concludono al meglio il fine settimana in terra asiatica (ieri avevano battuto la Germania, venerdì avevano perso contro l’Iran). I ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Volleyball Nations League – Le azzurre al lavoro ad Hong Kong : Volleyball Nations League: le azzurre al lavoro a Hong Kong Prima giornata di lavoro a Hong Kong per la nazionale italiana femminile, in campo da martedì nel terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019. Nella tappa cinese le ragazze di Davide Mazzanti affronteranno il 4 giugno l’Olanda (ore 11.30), mercoledì 5 il Giappone (ore 11.30) e infine giovedì 6 le padrone di casa cinesi (ore 14.30). A partire da questa settimana, ...

