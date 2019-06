Volevamo andare lontano Bella Germania trama e streaming stasera in tv

cubemagazine

(Di lunedì 3 giugno 2019)è il filmin tv lunedì 3 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di una miniserie in due puntate tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in, dagli anni ’60 a oggi. La seconda puntata andrà in onda martedì 4 giugno. Di seguitoe dove vedere l’episodio in. SCOPRI COSA C’È IN TVprima puntata Miniserie in due puntate tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in, dagli anni ’60 a oggi. La giovane designer Julia (Natalia Belitski) incontra a Monaco Alexander, un uomo anziano a lei sconosciuto, che le rivela di essere suo nonno. Alexander sta cercando il figlio Vincenzo, il padre di Julia che la ragazza credeva morto da molti anni, nato negli anni ...

Sperling_Kupfer : RT @PrudenzanoAnton: Il nuovo libro di Daniel Speck, mentre su Rai1 arriva 'Volevamo andare lontano - Bella Germania' - SpettacolandoTv : Volevamo andare lontano - Bella Germania | questa sera e domani su #Rai1 -