Volevamo andare lontano - Bella Germania Anticipazioni prima puntata 3 giugno 2019

' Volevamo andare lontano - Bella Germania' - la miniserie in onda dal 3 giugno su Rai 1 : Arriva sulla Rai la tanto attesa serie televisiva ispirata al romanzo di Daniel Speck, "Volevamo andare lontano - Bella Germania". Lunedì 3 giugno , infatti, verrà trasmessa in primetime su Rai 1 la prima puntata della miniserie che sarà formata da due puntate in tutto, rispettivamente intitolate "Amore" ed "Il segreto". Il tema principale della miniserie sarà una romantica storia d'amore raccontata tra passato e presente da una giovane stilista ...

Programmi TV di stasera - lunedì 3 giugno 2019. Su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano – Bella Germania : Volevamo Andare Lontano - Bella Germania Rai1 , ore 21.25: Volevamo Andare Lontano – Bella Germania – Prima puntata Arriva su Rai 1 la prima puntata della miniserie in due episodi “ Volevamo Andare Lontano – Bella Germania ”, tratta dal romanzo di Daniel Speck e basata sulla storia degli immigrati italiani in Germania , dagli anni ‘60 a oggi. La giovane designer Julia incontra a Monaco Alexander, un uomo anziano ...

Volevamo andare lontano-Bella Germania : trama della serie tv di Rai1 : Volevamo andare lontano-Bella Germania, anticipazioni: trama della prima e della seconda puntata Andrà in onda domani e dopodomani, lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019, in prima serata su Rai1 la nuova serie tv “Volevamo andare lontano-Bella Germania”, con protagonista Natalia Belitski (nella foto). Due puntate (prima e seconda parte), che Rai1 trasmetterà in prima visione, delle quali riportiamo brevemente, in questo e nel prossimo ...