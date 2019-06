VOCE SPETTACOLO FILM FESTIVAL 2019 | Tutti i Vincitori

Torna a Matera dal 31 maggio al 2 giugno la II Edizione di VOCE SPETTACOLO Film Festival : Si terrà a Matera , Capitale Europea della Cultura 2019, la 2a Edizione del Voce Spettacolo Film Festival , in programma dal 31 maggio al 2 giugno presso il Cinema “Il Piccolo”di Matera . La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “ Voce Spettacolo ” di Matera , è ideata e diretta dall’attore Matera no Walter Nicoletti. Il VSFF focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di ...

NEMO PROPHETA di David Cinnella - prodotto da VOCE SPETTACOLO sarà distribuito nei festival italiani ed internazionali : David Cinnella torna alla regia per raccontare il tema della fuga dei cervelli in Italia. La pellicola è stata girata interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Nel cast gli attori Cosimo Frascella, Walter Nicoletti e Brunella Lamacchia. La fotografia è di Andrea Bianchi, il suono di David e Sergio, la locandina è di Mario Pace. La post produzione è avvenuta ad Hollywood. prodotto da Voce Spettacolo . NEMO PROHETA narra ...

Barcellona travolgente - Messi alza la VOCE : “calcio spettacolo - vogliamo vincere la Champions League” : Il Barcellona liquida 3-0 il Manchester United e approda in semifinale di Champions League: un super Messi fa la differenza e punta alla vittoria finale Il Barcellona rifila 3 gol al Manchester United e passa in scioltezza in semifinale di Champions League. I blaugrana, fermi ai quarti da 3 anni, ritrovano un super Messi che firma una doppietta e tocca quota 597 in maglia-blaugrana. La Pulce si gode il successo e mette il mirino sulla ...