VIDEO NBA Finals 2019 | Toronto Raptors-Golden State Warriors | le più belle azioni di

(Di lunedì 3 giugno 2019) Lo spettacolo della NBA non manca neppure nel suo momento più alto: siamo in tempo di, eppure è proprio qui che al lato agonistico si unisce quello che fa strabuzzare gli occhi agli spettatori. Nella top 5 della notte troviamo in maggioranza i, con Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Marc Gasol per Norman Powell e l'alley oop per Pascal Siakam, ma il numero 1 se lo prende qualcuno che, in casa, ha avuto anche l'onore di diventare MVP dellenel 2015, in questo caso protagonista in un'azione partita da Curry. LA TOP 5 DELLEDI GARA-2 TRACLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

