VIDEO NBA Finals 2019 | Toronto Raptors-Golden State Warriors | il parziale da urlo dei

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Quando comincia il terzo quarto, gara-2 traè in sostanziale equilibrio. Sei minuti dopo, ha cambiato totalmente faccia. Merito deldi 18-0 di, in grado di mettere in piedi un momento di pallacanestro dei suoi, senza un protagonista particolare, ma con tutti coinvolti a vario titolo. Alla lunga, questa fase dell’incontro si rivela decisiva per portare il fattore campo dalla parte degli uomini di Steve Kerr. ILDI INIZIO TERZO QUARTO DEICLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Matteo Marchi

SkySportNBA : ?? 'Non ci credo? Non ci credo?' ?? La tripla decisiva di #Iguodala ?? Ve la raccontano #Tranquillo e #Pessina #SkyNBA… - dchinellato : ???? So... Toronto is a basketball town now! They’re not bandwagoners but a fan base that has been crazy for their te… - dchinellato : Kawhi Leonard mvp dei #NBAPlayoffs 2019. Postseason strabiliante, al livello di LeBron lo scorso anno ma facendo la… -