VIDEO – Milik incanta i compagni della nazionale con un gol di tacco

VIDEO – Prodezza di Milik con la Polonia : gol di tacco in allenamento! : Milik gol di tacco al volo Arkadiusz Milik, in allenamento con la Polonia protagonista di uno splendido gol di tacco al volo. Prodezza che l’attaccante azzurro ha festeggiato con un VIDEO su Instagram. Leggi anche Trippier: “Il mio futuro? Ho letto un sacco di cose su di me. Ecco cosa desidero…” Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta per chiudere l’affare Castagne Potrebbe interessare ...