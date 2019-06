VIDEO – Chiariello | “Sarri tradisce lo spirito del Sarrismo | disse che era ‘da querela’

forzazzurri

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Sarrilodel ‘’” Umbertonel corso di Canale 21 ha parlato del possibile approdo di Sarri alla Juventus: “Higuain tradì i compagni, che l’hanno infatti a morte con lui, avendo firmato un patto Scudetto. Sarri si è lasciato da Napoli, è stato lui a voler andare via, ora al Chelsea non sono contenti neanche dopo la Coppa e ci sono tifosi anti-Sarri che hanno restituito l’abbonamento e sa che farebbe una brutta stagione perché il suo destino è segnato. – poi sul possibile futuro del tecnico in bianconero aggiunge – Gli arriva il progetto Juventus, vincente, e lo valuta da professionista. Sarri non è tecnicamente un traditore, perché se mia moglie mi lascia e tra due anni si mette con un altro non mi, ma se va lì diventa un nemico. L’odio sportivo è un sentimento sano, è ...

