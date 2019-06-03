Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24. SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE TRA LA BRACCIANENSE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA LA BRACCIANENSE ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENATMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’ARDEATINA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRAFFICO INTENSO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A24 Roma.TERAMO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE TERAMO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLENMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E APPIA. SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TRIONFALE. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E Roma FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E Roma FIUMICINO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; CODE SUL TRATTO ESTERNO ED URBANO DELLA Roma-FIUMICINO FINO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ...