Vi immagino con le tshirt dei cinesi! E il web massacra Clarissa Marchese

Uno sfogo che ha indignato una grande fetta del web, che si è scagliato con violenza nei confronti di Clarissa Marchese accusandola di superbia e di assoluta mancanza di umiltà. I messaggi contro la ex Miss Italia, quindi, l'hanno costretta a chiedere scusa e cancellare il post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Mi scuso con chi si è offeso, non era nella mie intenzioni farlo, anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt'altro che materialista – è tornata a commentare la neo sposa - . Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo un grandi stilisti, o critici di moda o simile, ma credo invece siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri". La ex tronista, quindi, si è giustificata asserendo di aver vissuto dei giorni molto concitati prima delle nozze e di non aver affatto apprezzato le critiche di chi non sa cosa i due sposi abbiano dovuto vivere prima del loro giorno più bello.

