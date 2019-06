Venezia-Cremona | Gara-3 Semifinale Playoff oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Playoff basket - Sassari batte pure l’unica certezza di Milano (James). Cremona scopre di saper difendere : 1-1 con Venezia : Sassari ora conosce un altro modo di vincere. Il 21esimo diverso, il più folle di tutti. I singoli di Milano l’hanno bombardata, aggredita, messa in un angolo. E la squadra di Pozzecco ha vinto comunque, ai supplementari e dopo la tripla del pareggio a 9 secondi dalla sirena, rendendo reale quello che pareva impossibile fino a qualche settimana fa: dopo gara2 di semifinale dei Playoff scudetto i campioni d’Italia sono sotto 2-0. In Sardegna ci ...

Basket - Semifinali Playoff Serie A 2019 : in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si riporta in parità nella serie : In un’emozionante gara-2 al PalaRadi la Vanoli Cremona pareggia i conti nella serie di semifinale dei Playoff con la Umana Reyer Venezia battendola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per gara-3 e gara-4. Cremona parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 ma Venezia torna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i ...

Playoff Serie A Basket – Cremona riacciuffa Venezia in Gara-2 - ristabilita la parità nella serie : La formazione di Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74 in Gara-2 di semifinale scudetto, lunedì Gara-3 a Venezia Tutto da rifare per l’Umana Reyer Venezia, la formazione veneta infatti perde Gara-2 di semifinale scudetto e permette alla Vanoli Cremona di ristabilire la parità della serie. La formazione di coach Sacchetti si impone con il punteggio di 78-74, riuscendo a ribaltare il risultato con un ottimo ultimo quarto, ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 78-74 - la Vanoli pareggia i conti sull’1-1 nella serie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 60-62 alla fine del terzo quarto : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : 39-37 all’intervallo : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

LIVE Cremona-Venezia basket - Gara-2 Semifinale Playoff in DIRETTA : padroni di casa a caccia del pareggio : Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 delle semifinali dei Playoff tra la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia! Si gioca al PalaRadi di Cremona come in gara-1 nella quale però i padroni di casa di Meo Sacchetti, vincitori dell’ultima Coppa Italia, hanno perso per 87-80 al cospetto dei ragazzi di coach Walter De Raffaele che si sono imposti soprattutto ai 22 punti in 25 minuti di Mitchell Watt, il ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona in gara-2 cerca il riscatto - Venezia un altro passo verso la finale : Questione quasi di vita o morte, quella di oggi (in senso sportivo), per la Vanoli Cremona. La formazione di Meo Sacchetti deve difendere il PalaRadi, se vuole avere speranze di tenere aperta la Serie contro l’Umana Reyer Venezia dopo la sconfitta in gara-1. L’80-87 della prima sfida di questa semifinale scudetto ha messo in evidenza due cose principali: una è la grande serata di Mitchell Watt, esplosivo oltre ogni limite in attacco, ...

Cremona-Venezia - Gara-2 Semifinale Play-off basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera Gara-2 della serie di Semifinale scudetto che mette di fronte la Vanoli Cremona e l’Umana Reyer Venezia. Alla sua storica prima nel penultimo atto della Serie A, la formazione di Meo Sacchetti ha dovuto cedere il fattore campo a quella di Walter De Raffaele, con un 80-87 in cui grande protagonista è stato Mitchell Watt, autore di 22 punti e di alto spettacolo. Per non perdere il filo della sfida, i padroni di casa ...

Playoff basket - Milano è imbarazzante e Sassari può andare in finale. Delitto perfetto di Venezia : è allarme Cremona : Gli spettatori, occhi a terra, si alzano dai seggiolini rossi degli spalti e alla spicciolata abbandonano il Forum. Sotto si gioca ancora, ma si sa già chi vince. Quando suona la sirena, dalla panchina di Sassari il commento è “testa alla 21esima“. Tradotto: alla 21esima partita consecutiva portata a casa. Pressing psicologico, strafottenza o sicurezza nei propri mezzi? Forse tutt’e tre le cose insieme. Sta di fatto che ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia corsara a Cremona - la Reyer vince gara-1 con uno straripante Mitchell Watt : In ventiquattr’ore sono già saltati i campi delle prime due classificate in gara-1 delle semifinali scudetto: dopo il sacco di Milano compiuto da Sassari, è l’Umana Reyer Venezia a espugnare il PalaRadi di Cremona, battendo la Vanoli per 80-87 con una grande seconda metà di gara. Gli uomini di Walter De Raffaele, che recuperano in extremis Stefano Tonut, ma sono sempre senza Paul Biligha, si giovano in particolare dei 22 punti di ...

Playoff Serie A – Colpo in trasferta per Venezia - Cremona cade al PalaRadi : Watt on fire con 22 punti : Venezia sbanca il PalaRadi di Cremona e si porta in vantaggio nella Serie: Mitchell Watt decide Gara-1 della semifinale Playoff firmando 22 punti Dopo la sconfitta di Milano al Forum contro Sassari, anche nella seconda semifinale dei Playoff di Serie A il fattore campo non incide. Il PalaRadi di Cremona viene conquistato per una notte da Venezia che firma il colpaccio in trasferta e si porta in vantaggio nella Serie. Cremona chiude il ...

Diretta/ Cremona Venezia - risultato 59-64 - streaming Rai : lagunari avanti : Diretta Cremona Venezia streaming video Rai: gara-1 della semifinale playoff di basket A. Segui la cronaca live della partita che si gioca al PalaRadi.