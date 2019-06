Venezia | anche l' industria delle crociere chiede di spostare le Grandi Navi

Venezia - anche "Daspo urbano" se sporchi : 20.07 Chiunque a Venezia "sporca in qualsiasi modo luoghi pubblici" dovrà pagare una sanzione amministrativa da 25 a 500euro, e chi non rispetterà il decoro della città potrà incorrere in pesanti sanzioni, fino al Daspo urbano. Lo prevede il nuovo regolamento di polizia urbana, approvato dal Consiglio comunale a larga maggioranza. anche bar, ristoranti e locali concessionari di aree pubbliche dovranno far rispettare ai propri clienti le norme ...

Tintoretto. Un ribelle a Venezia su Sky Arte [anche in 4K HDR] : Dopo il grande successo riscosso nelle sale cinematografiche arriva in tv Tintoretto. Un ribelle a Venezia, una produzione internazionale firmata Sky Arte e dedicata al genio Veneziano. Il film documentario, ideato e scritto da Melania G. Mazzucco, sarà in onda in esclusiva domenica 21 aprile alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px ...