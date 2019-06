Vasco Rossi concerti 2019 San Siro | biglietti | prezzi | come arrivare | parcheggi

. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live. L’artista sarà in concerto allo stadio Sandi Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare ia San...

: Partono dal 1° giugno, idia San. Dopo la data zero che il rocker di Zocca ha tenuto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, è tutto pronto per l'inizio ufficiale diNonStop Live 2019 con il quale il Blasco raggiungerà anche Cagliari. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, mentre l'apertura dei cancelli è in programma per le 16. La coda per l'ingresso è già iniziata, soprattutto per i fan che hanno ...