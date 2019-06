Vandali in azione | incendiato motorino presidente del VIII Municipio

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma – “Questa notte il mio scooter, l’unico mezzo di trasporto a mia disposizione, e’ stato dato alle fiamme. A tarda notte e nei pressi della mia abit. Un incendio circoscritto che non lascia spazio a fraintendimenti: si tratta di un gesto preciso di intimidnei miei confronti”. È quanto fa sapere sulla sua pagina Facebook ildel, Amedeo Ciaccheri. “Le Forze dell’Ordine sono intervenute e stanno effettuando i dovuti rilievi scientifici- ha aggiunto- Non sara’ certo questo ad intimidirmi, ne’ a fermare le battaglie per il territorio, per la citta’ e per la dignita’ delle persone nelche governo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, c’e’ tanto lavoro da fare”. L'articoloindelproviene da ...

