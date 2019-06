Uomini e Donne | Nicole replica ai fan di Fabio | ennesima polemica a Supervivientes

Trono Over - Pamela contro Stefano : nuove verità emerse fuori dallo studio di Uomini e Donne : Uomini e Donne, Pamela si scaglia (ancora) contro Stefano: nuove verità dopo la lite al Trono Over La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ma dei protagonisti che hanno spesso animato le registrazioni della trasmissione, inevitabilmente, se ne parla ancora. Oggi, per esempio, a risollevare una questione che sembrava conclusa c’ha pensato […] L'articolo Trono Over, Pamela contro Stefano: nuove verità emerse fuori dallo ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià delude i fan : il messaggio non piace : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne torna sui social, ma non convince Giulia Cavaglià, dopo aver scelto Venerdì scorso Manuel Galiano, è tornata finalmente sui social. E in questa circostanza l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Ragazzi…Sono tornata sui social…Anche se sono senza voce…Per ora quindi vi mando un sonoro bacio, e vi ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli Uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Angela Nasti di Uomini e Donne confessa : “Sono rimasta me stessa” : Uomini e Donne: Angela Nasti rompe il silenzio dopo la scelta Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli Mercoledì scorso. E dopo giorni da quell’evento finalmente l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne è tornata sui social per esprimere il suo parere su tutta questa incredibile esperienza, asserendo schiettamente quanto segue: “In questa esperienza mi sono mostrata per come sono in tutti i miei aspetti…Sono ...

Uomini e Donne - Alessio nega la conoscenza pregressa con Angela Nasti : 'Una storia pura' : È un messaggio lungo e molto dettagliato quello che ha inviato Alessio Campoli ad una fanpage di Instagram nelle scorse ore: il ragazzo, dopo aver letto le tante segnalazioni che sono arrivate su una sua eventuale conoscenza pregressa con Angela Nasti, ha deciso di replicare per difendere la loro sincerità. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha parlato nei particolari di tutti gli indizi che avevano portato tanti a pensare ad un accordo ...

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano è in dolce compagnia. FOTO : Ida Platano felice con Gemma Galgani dopo il Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano e Gemma Galgani non hanno perso tempo. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne, terminata la trasmissione di Canale5 che si è chiuda venerdì con le scelte del Trono Classico, hanno deciso di non perdere tempo e vedersi. Concluso il programma condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a settembre, le due amiche, che non si vedranno più a Roma per ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli ritorna su Instagram e ringrazia Giulia Cavaglia : Sono passati solo 3 giorni dalla scelta di Giulia Cavaglia, la più attesa per certi versi, la ragazza è caduta fra le braccia di Manuel Galiano lasciando Giulio Raselli a bocca asciutta, ma giusto per qualche giorno.Il corteggiatore rifiutato dalla tronista torinese non ci ha messo tanto a rimboccarsi le maniche, tornare sui social e scrivere un lungo messaggio di ringraziamento a chi lo ha sostenuto e, sorprendentemente, anche a ...

Uomini e Donne - Tina contro Gemma : 'Nessuna lingerie e reggiseni imbottiti' : In questi giorni, il settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi" ha dato luogo ad un'intervista doppia di cui si sono rese protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due esponenti di Uomini e Donne sono divenute, ormai, due personaggi iconici del talk show di Maria De Filippi. Entrambe non si sono mai sopportate molto, ma nell'ultimo periodo il loro astio pare abbia raggiunto livelli davvero altissimi. Per questo motivo, i giornalisti ...

Uomini e donne gossip : Rocco Fredella nega di avere conosciuto Dory durante il programma : Rocco Fredella ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne nelle fasi conclusive della stagione 2018-19 dopo diversi mesi passati a corteggiare Gemma Galgani. A poche settimane dal suo addio, il cavaliere ha presentato la sua nuova fidanzata affidandosi ai social network ma il tempismo con il quale tale novità è stata annunciata non ha convinto gli storici telespettatori del programma. L'inizio del rapporto con Dory, la donna in questione, è ...

Uomini e Donne - Alessio Campoli replica alle accuse : "Ora basta! Ecco come stanno le cose tra me e Angela" : Il corteggiatore si difende da chi accusa lui e la Nasti di essersi conosciuti prima del dating show.

Uomini e Donne oggi non va in onda : ecco quando tornerà : Uomini e Donne oggi non va in onda: il programma di Maria De Filippi va in vacanza oggi Uomini e Donne non va in onda. Da settembre il pubblico di Canale 5 è abituato ad assistere alle vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Ma questa edizione è giunta al termine lo […] L'articolo Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando tornerà proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Giulio Raselli dopo la non scelta : "Graze anche a te - Giulia" : L'ex corteggiatore torna sui social dopo l'amaro epilogo del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne - Clarissa agli haters : 'Infelici con maglie da 1 - 50 euro' - dopo si pente : Lo sfogo che ha avuto Clarissa Marchese ieri sera sui social network sta facendo molto discutere: la bella siciliana, infatti, ha usato parole forti e a tratti offensive per rispondere a chi ha criticato il suo matrimonio con Federico Gregucci. Nonostante l'ex tronista di Uomini e Donne si sia scusata successivamente per aver definito tristi ed infelici le "ragazzine" che non hanno apprezzato le sue nozze, sono migliaia i followers che la stessa ...

Uomini e Donne gossip : Giulio Raselli è pronto per tornare in tv? : Giulio Raselli pronto per Temptation Island dopo Uomini e Donne? Uomini e Donne ha chiuso la stagione 2018/19 venerdì scorso con la scelta di Giulia Cavaglià. L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha deciso di lasciare il programma con Manuel Galiano, spiazzando in molti. L’avvicinamento con Giulio Raselli nelle ultime settimane del Trono Classico aveva infatti fatto pensare che la scelta della 24enne sarebbe ricaduta su ...