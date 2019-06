Uomini e Donne gossip | Giulio Raselli è pronto per tornare in tv?

Gossip Uomini e donne - Ida Platano non riesce a perdonare Riccardo : 'Sono arrabbiatissima' : Uomini e donne oggi non andrà in onda e al suo posto i telespettatori del dating show assisteranno ad un maxi episodio di Una Vita. Le ragioni della cancellazione non sono certo un mistero: dopo la scelta di Giulia Cavaglià, è cominciata la pausa estiva del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà il prossimo settembre con vecchi e nuovi protagonisti. Nei tre mesi di interruzione, i fan potranno comunque restare aggiornati sulle novità ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - il grande gesto dopo la scelta a Uomini e donne : Procedono alla grande le cose tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due hanno iniziato a conoscersi al di fuori del contesto televisivo dopo che il tronista l’ha scelta giovedì 30 maggio nella puntata in diretta di Uomini e donne, e da quel momento sono davvero inseparabili. D’altronde il loro feeling era stato evidente da subito, da quando – cioè – lei corteggiava Ivan Gonzalez ma l’arrivo di Zelletta e la sua ...

Uomini e donne - Galiano e Cavaglià nel mirino di Deianira Marzano : 'Siete falsi' : Dopo il "caso Sara Affi Fella" che ha causato un vero terremoto all'interno di Uomini e donne, mettendone in discussione la credibilità, i timori che alcuni protagonisti del programma non siano sinceri è diventato una costante. A finire nel mirino dei social network questa volta è Giulia Cavaglià, la tronista che ha chiuso ufficialmente la stagione 2018-19 scegliendo Manuel Galiano. La coppia non ha mai negato di essersi conosciuta in un locale ...

Anticipazioni Una Vita : da oggi 3 giugno - la telenovela prende il posto di Uomini e donne : La programmazione di Una Vita subirà a partire da oggi 3 giugno una gradita variazione di orario. Grazie alla pausa estiva di Uomini e donne, che lo scorso venerdì ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià, la telenovela spagnola ambientata ad Acacias 38 troverà maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Per tutta la settimana, essa avrà una durata di circa due ore cominciando alle ore 14:05 e proseguendo fino alle ore ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese risponde alla critiche dopo il matrimonio : "Già vi immagino con la magliettina dei cinesi...". Polemiche sui social : Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, si è sposata con Federico Gregucci, il corteggiatore che scelse al termine del proprio percorso televisivo nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.A causa della presenza di numerosi sponsor, il matrimonio ha attirato una serie di critiche sui social e Clarissa Marchese ha deciso di rispondere a tono alle detrattrici. prosegui la letturaUomini e ...

Bitter Sweet Ingredienti d’amore pronta a prendere il posto di Uomini e donne ma non dal 3 giugno : Delusione per i fan di Canale 5 e di tutti coloro che hanno amato Cherry Season e aspettano con ansia Bitter Sweet Ingredienti d'amore. L'appuntamento con la nuova serie turca è di fatto "rimandato" secondo quanto si evince dagli ultimi promo che confermando la messa in onda da lunedì ma non dal 3 giugno come tutti pensavano bensì dal 10. In realtà la serie turca era stata annunciata come erede di Uomini e donne che si è concluso proprio venerdì ...

Uomini e Donne - Deianira accusa Giulia e Manuel : 'Scelta organizzata - siete bugiardi' : A pochi giorni di distanza dalla scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, un personaggio molto popolare sui social network ha deciso di esporsi per mettere tutto in discussione. L'influencer Deianira Marzano ha usato Instagram per riportare un gossip che starebbe circolando in rete da qualche tempo: la tronista e Manuel Galiano avrebbero preso in giro tutti fingendo di non conoscersi. Deianira contro Giulia e Manuel: 'Business' È un vero e ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia felici : il gesto importante dopo la scelta : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni inseparabili: il gesto importante dopo la scelta Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono inseparabili dopo la scelta. La coppia, dopo aver passato i primi giorni insieme a Roma, si sono adesso spostati. Lui, come le foto pubblicate da entrambi sui social dimostrano, ha voluto portare la sua […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Natalia felici: il gesto importante dopo la scelta proviene ...

Era stato 2 volte corteggiatore! Uomini e Donne piange la morte di Fabiano Vitucci : L'ex corteggiatore di Valentina Dallari, Fabiano Vitucci, non ce l'ha fatta: il giovane è morto, a causa di un incidente motociclistico. Il giovane Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di "Uomini e Donne", ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico, avvenuto a Montevarchi (Arezzo).-- La produzione del dating-show di Maria De Filippi e il pubblico di Canale 5 piange la morte del 29enne, il quale aveva partecipato al "Trono ...

