meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) E’ tutto pronto per la quinta edizione delin, indirizzato all’alta formazione di medici e laureati all’estero con titoli equipollenti, attivi nel campo dell’emergenza in montagna e in territorio impervio. Si tratta di un corso accademico itinerante, unico in campo internazionale, di durata biennale, ideato nel 2012 dall’dell’e promosso quest’anno in stretta collaborazione con l’di Milano-, con cui verrà rilasciato un diploma congiunto. Le lezioni – informa una nota – si tengono in inglese e sono spesso ospitate negli atenei partner in tutto il mondo. Sono in tutto 27 le collaborazioni internazionali, tra le quali ledel New Mexico, di Grenoble, di Innsbruck e di Torino, l’Eurac di Bolzano che ha collaborato fin dall’inizio, ...

GoSalute : Università: Mountain Emergency Medicine, Master Bicocca-Insubria - VoxCbd : RT @unimontagna: ??Nell’ambito dell’alleanza Scuola-Università-Ricerca del progetto Italian Mountain Lab capofilato da #UNIMONT, continuano… - LaStatale : RT @unimontagna: ??Nell’ambito dell’alleanza Scuola-Università-Ricerca del progetto Italian Mountain Lab capofilato da #UNIMONT, continuano… -