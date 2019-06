Universiadi a Napoli | missione compiuta | «Raggiunti i cinquemila volontari»

Napoli - viaggio dentro lo stadio Collana : pista e spogliatoi rifatti con i fondi Universiadi : È quasi tutto pronto. Manca la tracciatura delle linee bianche sulla pista di atletica nuova di zecca e sul prato bello alto. Lo stadio Collana risorge. E lo fa grazie alla spinta...

Napoli est : degrado e abbandono a due passi dal palazzetto delle Universiadi : C?è una strada a Napoli che più di tutte segna il fallimento delle amministrazioni locali. Si tratta di via Dorando Pietri a Ponticelli, dove in soli trecento metri si concentrano...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Universiadi di Napoli - banco di prova per la nostra preparazione in tema di sicurezza : Dal 3 al 14 luglio prossimi si terranno a Napoli le XXX Universiadi, manifestazione nella quale l’Italia eccelle, essendo costantemente tra le prime 10 nazioni a livello mondiale per numero di medaglie.Addirittura la prima edizione, quella di Torino del 1959, ci vide trionfare, davanti a potenze sportive quali URSS e Germania Ovest. D’altronde l’anno dopo, nel 1960, le Olimpiadi estive di Roma segnarono per il nostro movimento ...

Universiadi a Napoli - già cinquemila volontari : 400 domande arrivano dall'estero : Saranno l'anima dalla 30ma Summer Universiade: in cinquemila hanno risposto finora alla campagna di reclutamento partita il 18 marzo scorso per prendere parte all'evento di luglio come...

Universiadi di Napoli 2019 : in arrivo circa 9000 atleti da 128 diversi Paesi : Universiadi di Napoli 2019, tutto pronto per la kermesse estiva che si terrà in terra partenopea: i dettagli Sono circa 9.300 gli atleti e i delegati che da 128 Paesi parteciperanno alla 30a Summer Universiade, in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. A distanza di 22 anni dall’ultima Universiade estiva, in Sicilia nel 1997, e a 60 anni dalla prima, a Torino nel 1959, l’Italia torna ad ospitare i Giochi ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : chi schiererà l’Italia a Napoli? Possibile ritorno di Carlotta Ferlito - Lara Mori la certezza : L’Italia non parteciperà agli European Games 2019, la rassegna multisportiva che andrà in scena a fine giugno in quel di Minsk. In Bielorussia avrebbe potuto gareggiare Alice D’Amato (bronzo alle parallele agli Europei dove è stata anche quarta nel concorso generale) ma il Direttore Tecnico Enrico Casella ha giustamente preferito salvaguardare lo stato fisico della genovese e di portarla a Riccione in collegiale insieme alle altre ...

Universiadi a Napoli - una nuova piazza Garibaldi con parco urbano e agorà : ... oltre 200 cespugli, prato, wifi gratuito e una cavea, un'agorà pubblica con 2500 posti a sedere dove si potranno allestire spettacoli, cinema all'aperto. E infatti proprio in questo spazio il Comune ...

Universiadi Napoli 2019 - Manuela Di Centa sarà la coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali : Manuela Di Centa sarà la coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali nell’ambito dell’Universiade estiva che si terrà a Napoli dal 3 al 14 luglio: lo riferisca l’ANSA, che riporta anche alcune dichiarazioni dell’ex campionessa dello sci di fondo. Avrà il compito di fare da tramite tra la Regione Campania, il Cusi, la Fisu, il Coni e le Delegazioni partecipanti. Così commenta il ruolo di prestigio (ma anche oneroso) ...

?Volontari Universiadi Napoli 2019 : requisiti - posti e come candidarsi : ?Volontari Universiadi Napoli 2019: requisiti, posti e come candidarsi Volontari Universiadi Napoli 2019: dal 3 al 14 luglio occhi puntati sul capoluogo campano per un evento di grande importanza che sarà ospitato proprio dalla città partenopea, a poca distanza dall’arrivo del Papa Francesco previsto prossimo 21 giugno 2019. Intanto chiariamo prima in cosa consiste l’evento? Le Universiadi o Olimpiade Universitaria: una ...

Rosolino testimonial delle Universiadi a Napoli : 'Saranno i Giochi della Grande Bellezza' : Al via la campagna social in direzione delle Universiadi di luglio. Massimiliano Rosolino inizia il suo viaggio alla scoperta di Napoli 2019: un dialogo itinerante con la mascotte Partenope, per ...

