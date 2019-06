Una tigre che passeggia in soggiorno | l’ultimo ritrovato della Realtà Aumentata di Google

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Vi piacerebbe fare un safari incruento nel comfort del vostro salotto? Vi basta avere uno smartphone Android e iPhone che supporta la. All’annuncio che si era tenuto durante la conferenza per gli sviluppatoriI/O di maggio 2019 ha avuto corso ed ora è attiva la funzione che permette di usare laper sovrapporre i modelli 3D al mondo reale. Questo permette di posizionare un oggetto 3D all’interno di un ambiente reale e di guardarlo da ogni angolazione. It’s AR of the tiger! If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq —(@) May 31, 2019 Provare è facile: basta digitare il nome di un animale nella casella di ricerca e, se è tra quelli attualmente supportati dalla funzione, verrà visualizzato il ...

Tigre_E632 : RT @aylesim: @Linus2k infatti! se odiate il capitalismo scrivetelo su una tavoletta di pietra incisa e andate a cacciarvi la cena! - felii012 : Me voy a comprar una casaca de tigre ya lo dije jsjsjsjsks - CriptovaluteITA : e penserà 'che peccato essere nato oggi, non avrò mai la possibilità di vedere una tigre, si sono estinte' questo è… -