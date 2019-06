Una carrozzeria abusiva scaricava nel fiume Oreto | tre denunciati

direttasicilia

(Di lunedì 3 giugno 2019) PALERMO : I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, con la collaborazione dei militari del Gruppo Carabinieri di Palermo, hanno scoperto, sulle sponde del, un’auto, gestita da V.r. nato Palermo, classe 1961. La struttura, completa di forno professionale per la verniciatura, all’atto dei controlli dei militari dell’Arma, è risultata priva di qualunque autorizzazione, e violando, di conseguenza, tra le altre, le norme in materia di scarico di acque reflue industriali, emissione in atmosfera, emissioni nocive senza alcun controllo e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Tutta l’area, estesa per circa 1.700 mq. ed i 29 mezzi, ivi rinvenuti, alcuni dei quali in stato di abbandono ed altri in lavorazione, sono stati sequestrati. Inoltre, le verifiche effettuate sugli automezzi hanno consentito di ...

AensMat : @Vi__37 @MercedesBenz_IT Ne ho una presa 3 anni fà.... aldilà del gusto personale ,mi sembra incredibilmente più an… - TassoneMirko : Munizioni e cocaina in una carrozzeria, arrestato 35enne - Il Redattore - buzz196907 : @mario__lavezzi @PALERMOPM @LeolucaOrlando1 Basterebbe una legge di poche parole: 'Chi parcheggia in seconda fila o… -