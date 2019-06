Un mare di plastica | il Terzo Paradiso di Pistoletto a Catania

L’Australia ha trovato un modo semplicissimo per evitare che la plastica vada in mare : Nella scorsa estate, le autorità della città australiana di Kwinana hanno installato un nuovo sistema di filtraggio nella riserva di Henley. Questo sistema è incredibilmente semplice e utile. Sia il… L'articolo L’Australia ha trovato un modo semplicissimo per evitare che la plastica vada in mare proviene da Essere-Informati.it.

Il progetto “Oceani di Plastica” incontra i ragazzi : una giornata dedicata al mare e alla sua conservazione : Settanta studenti delle scuole leccesi, chili di plastica tolti dalla spiaggia limitrofa all’area delle Cesine e raccolti in oltre 60 sacchi, una giornata dedicata al mare, alla conservazione dell’ambiente marino e costiero, alla conoscenza scientifica che fa del mare una risorsa economica, un pilastro dello sviluppo sostenibile e un patrimonio da salvaguardare per la salute delle persone e dell’ambiente. “Oceani di ...

Plastica - marevivo sulla direttiva UE : “Mancano i bicchieri” : “Una buona notizia lo stop definitivo del Parlamento europeo della Plastica monouso entro il 2021 ma mancano i bicchieri di Plastica che, come piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati, mescolatori per bevande e aste per palloncini, sono prodotti usa e getta“. Così Rosalba Giugni, presidente di Marevivo. Nell’ambito della campagna #StopSingleUsePlastic, l’associazione Marevivo lancia un appello per vietare anche i bicchieri di ...

Tre capodogli morti in tre spiagge del Palermitano - l’allarme “mare di plastica” : [See image gallery at www.direttasicilia.it] La situazione è sempre più preoccupante e sembra che si stia aggravando ulteriormente. Sale a tre il bilancio dei capodogli spiaggiati e morti lungo le coste della provincia di Palermo. Sono 3 i capodogli spiaggiati negli ultimi giorni lungo le coste siciliane. L’allarme è stato lanciato dal Filicudi Wildlife Conservation che ha postato sui social le foto dei grossi animali morti, portati ...

Contro un mare di plastica con Fare Verde Vittoria : Sabato 18 Maggio dalle ore 9.30 Fare Verde Vittoria vi da appuntamento a Cammarana. In concomitanza con tante realtà territoriali della Sicilia

Trova in mare una bottiglia di plastica con quattro messaggi all’interno. Aveva viaggiato dalla Francia alla Sicilia : Roberto Chifari L’incredibile scoperta di un bambino di 13 anni che ha Trovata a Petrosino, nel trapanese, una bottiglia con quattro messaggi scritti da una ragazza francese Mario ha 13 anni e ha fatto un’incredibile scoperta. Nel mare del suo paese a Petrosino, in provincia di Trapani, ha Trovato una bottiglia. All’interno c’erano quattro messaggi scritti a mano da una ragazzina francese che Aveva lasciato andare la bottiglia da ...

mare : marineria di San Benedetto a pesca di plastica : La marineria di San Benedetto del Tronto uscira’ con le proprie barche per pescare i pesci ma anche per liberare il Mare Adriatico dalla plastica. Lo prevede il progetto “A pesca di plastica”. Per trenta giorni, a partire da lunedi’, i fondali antistanti la cittadina rivierasca saranno puliti dalla flotta attrezzata per la pesca a strascico. L’obiettivo della massiccia operazione che coinvolge non solo i pescatori, ...

Plastica in mare - quando sono i bambini a sgridare gli adulti : “Se continuate così - per me niente bagno” : A pochi giorni dalla Giornata mondiale della terra, il magazine online dedicato all’ambiente Ohga ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una video che in poco tempo ha fatto il giro del web, totalizzando oltre due milioni di visualizzazioni. Nel filmato un gruppo di bambini elenca i rifiuti trovati in spiaggia e tra lattine e sigarette rimprovera duramente gli adulti. “Se continui così, l’Onu dice che tra 40 anni non potrò ...

12 isole senza plastica : il mare è più bello plastic-free : Isola Robinson Crusoe, CileKoh Mak, ThailandiaTrash HeroTremitiLampedusa e LinosaHawaiiArubaCapri, Ischia e ProcidaIsola d'ElbaIl 22 aprile è l’Earth Day, la Giornata della Terra: dal 1970 è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, il momento per riflettere e proporre soluzioni per risolvere le problematiche ecologiche più urgenti. Tra queste la plastica. Ogni anno ne viene buttata negli oceani 800 milioni di tonnellate, ...

Belen insultata sui social "Più plastica sul tuo corpo che in fondo al mare" : Belen Rodriguez , icona di sensualità e stile, torna a essere al centro delle polemiche sul web, presa di mira, ancora una volta, dagli haters. Dopo gli insulti ricevuti per il volo sul jet privato ...

mare : sulle spiagge italiane oltre 770 rifiuti ogni 100 metri - l’80% è di plastica : “In fondo al Mare ci sono buste, bottiglie, contenitori per alimenti e attrezzi da pesca. Con la legge SalvaMare contiamo di dare un contributo a risolvere questa emergenza. Non è possibile che su 150 tartarughe morte spiaggiate, i ricercatori ci dicano che tre su quattro presentano plastica nel corpo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata del Mare e della cultura marina, ...

Inaugurato a Porto Cesareo centro raccolta plastica pescata in mare : Roma, 10 apr., askanews, - Un centro per il conferimento dei rifiuti pescati in mare, una sorta di cittadella blu nel cuore della città è stato Inaugurato oggi in Puglia a Porto Cesareo, presso lo ...

La surfista prova a nuotare ma è circondata da un mare di plastica - così raccoglie i rifiuti sulla tavola : l’effetto è terribile : “La peggiore sessione di surf della mia vita. C’era plastica ovunque, con una bottiglia di vetro alla fine”. La surfista inglese Rebecca Gillmore, da tempo impegnata contro l’inquinamento dei mari, ha pubblicato una serie di video dalle acque che circondano Bali, in Indonesia, per dimostrare quanto il comportamento dell’uomo stia danneggiando l’ambiente: “Ma perché lo fate?” ha scritto ...

Ambiente - a Verona una giornata per un mare senza plastica : Verona, 8 apr., askanews, - Si stima che nel giro di pochi anni, entro il 2050, negli oceani ci saranno più bottiglie di plastica che pesci, in termini di peso. Si è parlato di plastica che riempie il ...