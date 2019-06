Umm Sayyaf | la sposa dell’Isis ora aiuta la Cia a cercare al Baghdadi

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Lei è una delle poche donne al centro della dirigenza dell’Isis, conosce personalmente Al, ha accesso alle stanze più importanti del potere jihadista. Questo perché Umm(il suo vero nome è Nisrine Assad Ibrahim) conosciuta in Occidente per essere la responsabile del reclutamento di donne nell’Isis e dell’organizzazione della schiavitù sessuale nel “califfato”, è la moglie di uno degli esponenti di maggior spicco, Fathi Ben Awn Ben Jildi Murad al-Tunis, meglio noto come Abu, “ministro del petrolio” del Califfato, nonché tra i principali collaboratori di Al. E proprio lei avrebbe potuto cambiare la storia: nel 2015 il marito viene ucciso in un raid delle forze Usa e lei viene catturata da un commando della Delta Force. Da allora, decide di collaborare con la Cia e con l’intelligence curda nella caccia al califfo dello Stato islamico, ...