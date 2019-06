Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno lunedì 3 giugno fate l’informazione sale d’attesa per intervento annunciato dal premier Conte III 18:15 sulla sorte del governo dopo le europee dirò cose importanti scrive su Twitter e mi arresta la tensione tagli di tanto piccante ha convocato un incontro con il gruppo di lega e Movimento 5 Stelle i relatori viceministri cartelle Garavaglia i ...

Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli è stato ucciso probabilmente durante una rapina andata male Dolfo Musini il pensionato di 88 anni trovato privo di vita ieri nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina Cagliari lo stato aggredito colpito Probabilmente con un oggetto contundente Carabinieri avrebbero già imboccato una pista che porta una persona che abita nel quartiere il cadavere ...

Ultime Notizie Roma del 03-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale controllati dalla redazione studio Roberta Frascarelli spread btp-bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia all’Unione Europea sui conti pubblici il differenziale di rendimento tra il decennale italiano tedesco che venerdì aveva chiuso 280 punti base si allarga a 290 base dopo aver toccato un massimo di due 92 sono 51 i denunciati per il fallimento delle ...

NoiPA - stipendi - modello 730 e altro : Ultime Notizie al 3 giugno : Il portale NoiPA ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il riassunto di tutte le notizie comunicate nel mese di maggio 2019 e fra queste alcune riguardano gli stipendi e il 730 precompilato. Riportiamo le più importanti del mese. ultime notizie NoiPA Le ultime notizie NoiPA pubblicate nel mese appena conclusosi, sono le seguenti: 2 maggio Dal 2 maggio è possibile accettare o modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Pd “irresponsabili in ritirata spagnola” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Pd “irresponsabili in ritirata spagnola” Sul fronte Pensioni ultime notizie volgono verso le tensioni all’interno del governo e le accuse provenienti dall’esterno, ovviamente dall’opposizione. Non è stato un fine settimana facilissimo quello affrontato dall’alleanza giallo-verde: l’Istat ha certificato le stime di crescita al ribasso, mentre la Banca d’Italia ha di fatto bocciato le conseguenze positive ...

