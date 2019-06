Tumore al polmone | durvalumab la prima immunoterapia | “beneficio significativo di

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) AstraZeneca ha presentato al Congresso Annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago i risultati di sopravvivenza globale (OS) a tre anni dallo studio di fase III PACIFIC conneldelnon a piccole cellule (NSCLC) in stadio III non operabile. Questi ultimi risultati mostrano un beneficio duraturo e sostenuto di OS in pazienti con NSCLC in stadio III non operabile, che non è progredito dopo somministrazione concomitante di chemio-radioterapia (CRT), precedentemente considerato lo standard di cura (SoC). Il tasso di OS a tre anni è stato pari al 57% per i pazienti che hanno ricevutorispetto al 43,5% nel gruppo placebo, dopo concomitante CRT. La OS mediana non è stata ancora raggiunta conrispetto a 29,1 mesi per il placebo. Il Professor Giorgio Scagliotti, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Università ...

