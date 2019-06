Trump in Gran Bretagna | incontra May e Regina Caos Usa-Uk sindaco Londra

Pechino a Trump : lo scontro sui dazi non ha rifatto grande l'America : "Qualsiasi cosa il futuro possa portare, Pechino è fiduciosa di poter affrontare le sfide, trasformando rischi in opportunità e aprendo nuovi capitoli"

Migranti - Trump : Messico ne ha giovato : 21.05 "Il Messico si è approfittato degli Stati Uniti per decenni. Ha realizzato una fortuna" sulle spalle dell'America. Lo scrive su Twitter il presidente Trump, a proposito della questione dei Migranti. Come ritorsione,la Casa Bianca ha annunciato l'imposizione di dazi al 5%, a partire dal 10 giugno. Per il presidente messicano Obrador, questo "non fermerà" la ratificazione del nuovo accordo commerciale tra Usa, Messico e Canada. Di fronte ...

Trump - DAZI AL MESSICO PER FERMARE MIGRANTI/ Calo Borse - AMLO invita Usa al dialogo : TRUMP annuncia DAZI contro il MESSICO al fine di placare i flussi migratori: crollo delle Borse. Il presidente AMLO replica e confida nel dialogo.

Trump "dazi 5% su import Messico"/ Calo Borse : "misure dure se non fermano migranti" : Annuncio Trump affossa le Borse mondiali 'dazi al 5% su import Messico, misure salgono fino a che non fermeranno i migranti'

Trump minaccia il Messico : "Basta migranti o dazi fino al 25%" : Donald Trump si gioca l’arma dei dazi per fermare l’immigrazione illegale dal Messico. Il presidente americano annuncia a sorpresa che a partire dal 10 giugno saranno imposte tariffe del 5% sul “Made in Messico” importato negli Usa: le tariffe - avverte Trump - “saliranno gradualmente” fino a raggiungere il 25% in ottobre se il Messico non agirà per bloccare il flusso di immigrati illegali.Dal 5% di ...

I dazi di Trump contro il Messico - per fermare i migranti : È l'ultimo tentativo del presidente statunitense di fermare i flussi migratori, anche se le due cose non c'entrano nulla

Salvini come Trump. Nelle grandi città non decolla : “Se le elezioni fossero solo Comunali il centrosinistra potrebbe pensare di essere ancora in grado di battere Matteo Salvini e soci”. Così inquadra la geografia del voto Il Fatto Quotidiano dopo l'analisi dei flussi e il travaso dei voti grillini in maniera più consistente alla Lega e in misura minore al Pd. Già, perché al di là del risultato generale – europeo e nazionale - nella corsa per i 3.654 sindaci rinnovati domenica, infatti, il Pd e i ...

Trump : Vaccini antinfluenzali ? la più grande truffa della storia della Medicina. : Trump: Vaccini antinfluenzali ? la più grande truffa della storia della Medicina. Quante volte abbiamo letto che L’intera campagna per il “vaccino antinfluenzale” è una truffa gigantesca? Ad esempio il dott. H. Hugh Fudenburg ha sempre sostenuto che gli individui clinicamente normali di 60-65 anni che ricevono il vaccino per l’influenza tre o quattro volte […] L'articolo Trump: Vaccini antinfluenzali ? ...

Tokyo. Trump assisterà alla fase finale del Gran Torneo di Sumo : Visita di Donald Trump in Giappone. Rafforzate le misure di sicurezza con 25 mila agenti delle forze dell’ ordine dispiegati

Migranti - Trump : "Messico non fa nulla" : 21.07 "Sono molto deluso dal Messico che non sta facendo nulla per impedire che gli immigrati attraversino il nostro confine sud". Lo scrive Trump, chiamando ancora in causa i democratici e le "disastrose leggi sul'immigrazione". "La posizione del Messico prevede che le persone provenienti da altri Paesi dovrebbero avere il diritto di entrare negli Usa e che i contribuenti statunitensi dovrebbero farsi carico dei pesantissimi costi legati ...

Migranti - Romeo (Lega) : “La vera carità cristiana è quella di Salvini. Con Orban e Trump difende nostre radici” : “Salvini è l’unico, insieme a Trump e Orban, che difende le radici cristiane nel mondo. Ma spesso e volentieri la Chiesa li attacca. La vera carità cristiana è quella che ha messo in campo Salvini, bloccando le ong“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Il senatore del Carroccio difende ...

Migranti - la proposta di Donald Trump : “Scegliamoli per merito e competenze - vogliamo i migliori” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ideato un nuovo piano di controllo dell'immigrazione radicalmente diverso da quello attuale e basato sul merito. Il 57% delle green card sarebbero concesse ai Migranti solo dopo aver passato dei test di inglese ed educazione civica. Penalizzato il ricongiungimento familiare.Continua a leggere

Negli Usa migranti selezionati in base al "merito" Trump : entrerà chi ha studiato e sa l'inglese : Il presidente anticipa la sua proposta che "farà aumentare la proporzione di immigrazione altamente competente dal 12 al 57%". Gli immigrati dovranno "imparare l'inglesee superare un esame civico prima dell'ammissione".

