Trump accolto dalla Regina a Londra Gli insulti al sindaco | “È basso e perdente” 

Usa 2020 - Trump ha raccolto 30mln $ : 03.41 La campagna elettorale per la rieleziodi Trump alla presidenza degli Usa ha raccolto nel 2019 oltre 30 mln di dollari. Così i responsabili, sottolineando come quasi il 99% delle donazioni è stata di 200 dollari o meno. In totale le risorse per la campagna del presidente ammontano ora a 40,8 mln. La campagna per la rielezione di Obama nello stesso periodo del 2011 aveva raccolto poco meno di 2 mln, ma la raccolta era appena iniziata, ...