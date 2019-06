Trippier | “Il mio futuro? Ho letto un sacco di cose su di me Ecco cosa desidero…”

forzazzurri

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’esterno del Tottenham Kieranha parlato per la prima volta del suomanifestando il suo desiderio Kieran, terzino inglese del Tottenham spesso accostato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suoin maglia Spurs. Queste le sue parole riportate dal Mirror: “Il mio? Non so. Per ora voglio tornare a casa dalla mia famiglia dopo una stagione davvero lunga. Tutti noi dovremo decidere il nostro, è ovvio. Il Tottenham è un grandissimo club e lo ha dimostrato negli ultimi anni, ma adesso mi godrò l’estate e tornerò per il ritiro pre-stagionale: solo a quel punto parlerò con il mio allenatore del mio. Houndi speculazioni sul fatto che possa andare via. Vedremosuccederà, però io quando scendo in campo lo faccio per dare il cento per cento nelle vittorie e nelle sconfitte. Vorrei rimanere in ...

LucianoColella5 : @FracapN @scottotweet @Diego31883 prima che uscisse il nome il 90% di stampa/tifosi neanche sapeva chi fosse Trippi… - areanapoliit : Trippier: ''Futuro, ho letto tante speculazioni sul mio futuro: ho un desiderio. Decider? il Tottenham'' - federicogottero : ???? #Trippier, accostato a #Juve e #Napoli, parla così del suo futuro: “Voglio rimanere in Inghilterra. Poi vediamo… -