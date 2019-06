Trentino Alto Adige | 250 ore di lavoro per liberare il rifugio Toni Demetz | pareti di

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ad un’altitudine di 2.685 metri, nel cuore delle Dolomiti, sorge il. In questo periodo dell’anno, la neve non dovrebbe essere un problema per il, solitamente privo di neve fino ad agosto. Ma quest’anno le nevicate sono impressionanti, come spiega Heiniin un’intervista a STOL. Queste grandi quantità di neve non sono rare e sono opera anche del forte vento intorno al. “Abbiamo deciso di spalare solo l’area d’ingresso e poi di lasciar fare al sole in questi giorni“, spiega Heini. La neve, quindi, risplende con il suo bianco tutta intorno alla struttura. Ma già solo spalare la porta d’ingresso è stata un’impresa: per rendere la porta completamente accessibile circa 10 persone hanno spalato per un totale di 250 ore. Al momento, a fare da cornice all’ingresso l’impressionante altezza di 8 metri ...

