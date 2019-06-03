Traffico Roma del 03-06-2019 ore 11:30 (Di lunedì 3 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico DOPO UNA MATTINATA IN CUI CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI FORTI RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SUL RACCORDO ANULARE FINO A MATTINATA INOLTRATA SI È REGOLARIZZATA LA SITUAZIONE , BUONA LA PERCORRIBILITÀ DEL RACCORDO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NELLA NORMA ANCHE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SUL PERCORSO URBANO DELLA A 24 QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1, Roma ORTE PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI FARA SABINA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI ANTICIPIAMO ...Altre notizie : Traffico Roma del ...
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Traffico Roma del 03-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA SALARIA ALLA CASSIA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA SALARIA ALLA CASSIA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA MOLTE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A TRATTI, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA PISANA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A TRATTI, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA PISANA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A TRATTI, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA PISANA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE INCIDENTE CON CODE INVECE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ...
Traffico Roma del 03-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZINE PIUTTOSTO TIPICA DEL Traffico DATO L’ORARIO, AL MOMENTO SENZA INCIDENTI VEDIAMO LE SEGNALAZIONI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE ED ANCHE ...
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