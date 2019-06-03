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Traffico Roma del 03-06-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 11 | 30 NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 03-06-2019 ore 11:30 (Di lunedì 3 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO PARTICOLARI  PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico DOPO UNA MATTINATA IN CUI CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI FORTI RALLENTAMENTI  IN PARTICOLARE SUL RACCORDO ANULARE FINO A MATTINATA INOLTRATA SI È REGOLARIZZATA LA SITUAZIONE , BUONA LA PERCORRIBILITÀ DEL RACCORDO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NELLA NORMA ANCHE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SUL PERCORSO URBANO DELLA A 24 QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO  RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1, Roma ORTE PER  UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI FARA SABINA RICORDIAMO  CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI ANTICIPIAMO ...
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