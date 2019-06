Traffico Roma del 03-06-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DA CIVITAVECCHIA SUD A TORRIMPIETRA VERSO Roma. Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD E SUD E ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASILINA E APPIA. A OSTIA, ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO ALTEZZA PIAZZALE ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. A OSTIA, CODE PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO ALTEZZA PIAZZALE DELL’AQUILONE. A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A OSTIA, ANCHE PER LA PRESENZA DEI CICLISTI, E SU GRAN PARTE DELLA LITORANEA. IN CITTÀ RIATTIVATA LA LINEA TRAM 2 SULL’INTERO ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE CONTINUA A ESSERE REGOLARE IL Traffico SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PER Traffico INTENSO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. Traffico ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN DIMINUZIONE IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’AREDATINA, MENTRE SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. Traffico SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN DIMINUZIONE IL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’AREDATINA, MENTRE SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. Traffico SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 12:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE GITE FUORI PORTA. ALLE PORTE DI Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A LA STORTA VERSO L’OLGIATA. A Roma EST CI SONO CODE SULLA VIA CASILINA ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ, COMPLICE LA BELLA GIORNATA DI SOLE CHE FAVORISCE LE GITE FUORI PORTA. ALLE PORTE DI Roma EST CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGATA FINOCCHIO. INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 10:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IN PIENO SVOLGIMENTO LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, IN UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IN PIENO SVOLGIMENTO L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA: FRA POCO, A PARTIRE DALLE 8:30, CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE DA LARGO MAGNANAPOLI FINO A ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE IN UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. A PARTIRE DALLE 8:30 CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE DA LARGO MAGNANAPOLI FINO A PIAZZA VENEZIA ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 19:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL URBE DIREZIONE TANGENZIALE EST E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA VERSO ...