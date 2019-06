Tour de France 2019 | Nuovi dettagli da Bigben Games

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Cycling Stars e GP Lugano - poi mirino sul Tour de France : il calendario dello Squalo : Vincenzo Nibali non scende dalla bicicletta dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha infatti in vista un paio di gare in questa settimana che segue la Corsa Rosa: questa sera sarà impegnato al Cycling Stars Criterium di Belluno (diretta streaming su OA Sport, parteciperanno tanti altri big tra cui Bettiol, Viviani, Ciccone, Campenaerts ma anche vecchie glorie come Bettini e Ballan) mentre domenica disputerà il GP Lugano. ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali ci sarà ma non era d’accordo con la squadra. Lo Squalo avrebbe preferito la Vuelta : Vincenzo Nibali sarà una delle grandi stelle presenti al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo ha deciso di cimentarsi con la Grande Boucle dopo l’infortunio subito lo scorso anno per colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez: c’è voglia di rivincita per il siciliano, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e desideroso di mettersi in mostra anche in terra transalpina. Ieri il 34enne ...

Tour de France 2019 : gli avversari che troverà Vincenzo Nibali. Froome - Thomas e Quintana attendono lo Squalo : Vincenzo Nibali correrà il Tour de France 2019, lo Squalo tornerà sulle strade transalpine a un anno di distanza dal terribile incidente sull’Alpe d’Huez provocato da un tifoso: dodici mesi fa era in piena lotta per la conquista della maglia gialla prima di quell’infortunio, questa volta il siciliano dovrebbe presentarsi alla Grande Boucle con l’intento di puntare a delle tappe e con il sogno di lottare per la maglia a ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali ci sarà. Obiettivo maglia a pois - ma lo Squalo potrebbe stupire per la classifica : Vincenzo Nibali ha archiviato il secondo posto al Giro d’Italia e ha già dato appuntamento al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo sarà presente al via della Grande Boucle tra cinque settimane: ora si godrà qualche giorno di tranquillità insieme alla sua famiglia e poi inizierà a concentrarsi sulla trasferta in terra transalpina, andrà a caccia di riscatto dopo l’infortunio subito lo scorso anno ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Carapaz non ha rubato niente. Al Tour de France vedremo come starò” : Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia 2019 al secondo posto a 1’05” dall’ecuadoriano Richard Carapaz. Si tratta del sesto podio consecutivo nella Corsa Rosa per lo Squalo, per l’undicesima volta in carriera nella top3 in una grande corsa a tappe (-2 dal record assoluto del Francese Jacques Anquetil). A 34 anni e mezzo il siciliano cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, come dichiarato ai microfoni della ...

Giro d’Italia dolce-amaro per Nibali - ma lo Squalo si proietta già al Tour de France con un’idea speciale : Nibali deluso per gli errori commessi durante questo Giro d’Italia, ma con la serenità di sempre si proietta al Tour de France Vincenzo Nibali è deluso per un Giro d’Italia che comunqnue concluderà sul podio per la sesta volta (11° podio della sua carriera in una grande corsa a tappe, scusate se è poco). Ha giocato sempre all’attacco, ma ha anche commesso l’errore decisivo nella tappa di Courmayeur quando Roglic gli ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “L’età non è un limite. Al Tour de France non farò classifica : voglio la maglia a pois” : Vincenzo Nibali è stato assoluto protagonista al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha lottato per conquistare il Trofeo Senza Fine ed entrare nella storia come il vincitore più anziano di sempre ma purtroppo la maglia rosa è sfumata: il siciliano si dovrà accontentare del secondo posto alle spalle di Richard Carapaz, ecuadoregno che si è dimostrato molto forte in salita e che ha approfittato del tatticismo del capitano della Bahrain-Merida e ...

Tour de France 2019 : quando si svolge? Date - programma - orari e tv : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo prevede lo svolgimento di 21 frazioni: partenza da Bruxelles (Belgio) e arrivo come da tradizione sui Campi Elisi a Parigi. La Grande Boucle sarà particolarmente impegnativa, sono previsti cinque arrivi in salita tra cui spiccano quelli sul Tourmalet e alla Planche Des Belles Filles mentre ci saranno soltanto due cronometro: ...

Tour de France 2019 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà e le date : Mentre il Giro d’Italia si avvia verso la conclusione, comincia la lunga attesa per la partenza del Tour de France 2019. La 106a edizione della Grande Boucle prenderà il via sabato 6 luglio da Bruxelles, in Belgio, in onore al cinquantesimo anniversario della prima vittoria di Eddy Merckx sulle strade delle più celebre corsa a tappe Francese, e si concluderà come di consueto sugli Champs Élysées di Parigi domenica 28 luglio. Il percorso ...

Giro del Delfinato 2019 - svelati i partecipanti : ci sono Froome e Quintana - ritorna Gianni Moscon. Si prepara il Tour de France : Deve ancora concludersi il Giro d’Italia 2019 ma si inizia già a pensare al Tour de France che scatterà sabato 6 luglio. La Grande Boucle sarà preceduta come da tradizione al Giro del Delfinato, kermesse che servirà ai big per scaldare la gamba in vista della lotta per la maglia gialla: dal 9 al 16 giugno vedremo all’opera diverse stelle del ciclismo internazionale, pronte a mettersi in mostra per affinare la forma in vista della ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Al Tour de France il leader sarò io. Mi piacerebbe avere Carapaz - spero vinca il Giro d’Italia” : Nel corso di una conferenza stampa del Team Movistar, Nairo Quintana ha chiarito tutti i dubbi sulle possibili gerarchie che si potranno venire a creare nel quasi imminente Tour de France, ribadendo la propria centralità per quel che riguarda la Grande Boucle. Queste le parole del ciclista colombiano: “Sin dall’inizio della stagione Unzue ha detto che il leader al Tour sarò io e sto lavorando per questo. Mi sto preparando molto bene per ...

Ciclismo - Alejandro Valverde pronto al ritorno in gara : Route d’Occitanie prima del Tour de France. Il calendario del Campione del Mondo : Alejandro Valverde doveva essere uno dei grandi protagonisti al Giro d’Italia 2019 ma il Campione del Mondo si è chiamato fuori dai giochi alla vigilia della Corsa Rosa a causa di un problema al coccige. Lo spagnolo, reduce da una campagna del Nord al di sotto delle sue aspettative, si è preso del tempo per recuperare la migliore forma fisica e ha scelto il calendario della seconda parte di stagione. L’alfiere della Movistar tornerà ...

Ciclismo - Alberto Bettiol pronto per il rientro in gara : Giro del Delfinato dopo il trionfo al Fiandre - sarà al Tour de France! : Alberto Bettiol è balzato agli onori della cronaca durante la Primavera Santa del Ciclismo, il toscano ha vinto il Giro delle Fiandre ed è entrato di diritto tra i grandi della storia visto che si è imposto in quella Classica Monumento dopo addirittura 12 anni di digiuno per l’Italia. Il 25enne è entrato in una nuova dimensione e guarda con ottimismo al prossimo futuro, purtroppo non è presente al Giro d’Italia ma l’alfiere ...