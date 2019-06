Tina Cipollari commenta l’eliminazione di Kikò | “Pacchia finita”

Grande Fratello 16 - Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli : "E' finita la pacchia" : Kikò Nalli è stato il primo eliminato della semifinale del 'Grande Fratello 16' con il 28% delle preferenze (per il salvataggio). Nel corso della serata, l'hair stylist ha avuto la possibilità di riabbracciare l'amatissima Ambra Lombardo, con cui spera di iniziare una bella e duratura storia d'amore.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli: "E' finita la pacchia" pubblicato su Gossipblog.it 04 ...

U&D - Tina Cipollari accusa Gemma : 'Non indossa le mutande e ha profili finti' : Anche se il dating show di Mediaset Uomini e Donne si è da poco concluso, continuano gli scontri tra Tina Cipollari e la rivale Gemma Galgani. Le due esponenti di Uomini e Donne, ormai personaggi iconici del programma, sono state intervistate per il settimanale 'Chi', lanciandosi delle frecciatine a vicenda. Entrambe non si sono mai sopportate molto, forse per questo il settimanale di gossip ha deciso di intervistare entrambe per cercare di ...

Le donne forti.... Il messaggio di Tina Cipollari preoccupa : Tina Cipollari insospettisce i fan in seguito ad un post su Instagram: "Le donne forti sono come le stelle cadenti...brillano sempre anche quando cadono". Seguitissima sui social, non è solita condividere con i follower pensieri e stati d’animo, che preferisce tenere per sé e i pochi amici intimi. Nelle ultime ore, però, Tina Cipollari ha pubblicato una Instagram story che ha fatto preoccupare più di qualcuno. “Le donne forti sono come le ...

Ambra Lombardo su Tina Cipollari : “I commenti? Non mi preoccupano” : Grande Fratello: Ambra Lombardo replica ai commenti di Tina Cipollari Ambra Lombardo ha fatto discutere per il suo interesse amoroso verso Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. La professoressa si è ritrovata a rispondere a critiche durissime nei suoi confronti, che la vedrebbero interessata soltanto alle luci dei riflettori e non al concorrente del GF 16. Per non parlare dei continui commenti, forse ironici forse no, fatti ...

Tina Cipollari e la frecciatina contro Barbara D'Urso : 'Non guardo il Grande Fratello 16' : Tra Tina Cipollari e Barbara D'Urso non correrebbe buon sangue? Sarebbe questa l'impressione che si ha dopo che nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5, la storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha lanciato una frecciaTina alla conduttrice partenopea che in queste settimane sta accogliendo il suo ex marito Kikò Nalli all'interno della casa del Grande Fratello 16 (dove ha trovato ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari ’si dimentica’ di Barbara D’Urso e del GF : Tina Errare è umano, perseverare è diabolico. Tina Cipollari, durante il tris di dirette di Uomini e Donne, sembra aver accusato uno strano vuoto di memoria. Ma andiamo per gradi. Mercoledì, al termine della scelta di Angela, la De Filippi invitava Tina a salutare il pubblico e a dare la linea al programma che sarebbe seguito. La Cipollari passa la staffetta a Il Segreto, ignorando la striscia del Grande Fratello, a panino tra il dating show e ...

Tina Cipollari contro Barbara d'Urso?/ 'GF 16? Non lo guardo' e su Pomeriggio 5... : Tina Cipollari contro Barbara d'Urso? In diretta a Uomini e Donne evita di citare Pomeriggio 5 e ammette 'Il Grande Fratello? Non lo guardo perché..'

Tina Cipollari non guarda il GF : “Lunedì sera vado in palestra” : Tina Cipollari a Uomini e Donne non nomina i programmi di Barbara d’Urso Si andava verso la fine della diretta di Uomini e Donne quando Maria De Filippi ha voluto chiedere a Tina Cipollari cosa sarebbe andato in onda dopo la scelta di Giulia Cavaglià e la risposta ha spiazzato: “Dopo ci sarà Il segreto, poi la finestra del Grande Fratello, Caduta Libera con Gerry Scotti, poi la linea a Striscia La Notizia e infine questa sera Ciao ...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani : "Ha profili fake sui social - è Mark Caltagirone" : Le scaramucce - se vogliamo usare un eufemismo - tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non si fermano dopo che le telecamere di Uomini e Donne si spengono, anzi. Intervistate dal settimanale Chi, contemporaneamente ma in due camerini diversi, le due protagoniste di Uomini e Donne hanno rivelato stuzzicandosi cosa si nasconde dietro la loro reciproca antipatia, che tanto appassiona il pubblico del dating show di Maria de Filippi.Secondo la dama ...

U&D - gaffe per Tina Cipollari : la donna inciampa e quasi cade in diretta : Oggi è appena andata in onda la prima delle tre dirette di Uomini e Donne. In questa occasione, il pubblico da casa ha assistito alla scelta della tronista Angela Nasti. La ragazza ha scelto Alessio, il quale le ha risposto in modo affermativo. I due, quindi, si sono lasciati coccolare da una pioggia di petali rossi. Come era stato già preannunciato, le tre scelte sono tutte in onda in diretta. Questa è stata la decisione di Maria De Filippi e ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari umilia Gemma Galgani : "Non hai una vita". La reazione è tragica : Guerra continua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le due infatti si sono attaccate reciprocamente anche in un'intervista concessa a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola dal 29 maggio. Le due,

Uomini e Donne Over : Tina Cipollari paragona Gemma a Mark Caltagirone : Gemma Galgani del Trono Over nel mirino di Tina Cipollari: “Ha profili falsi” Ieri è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne Over. In questa occasione Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono punzecchiate come al solito. Ma non è finita qua perchè l’opinionista ha rilasciato un’intervista a Chi, parlando ovviamente della dama torinese. Dichiarazioni che hanno creato immediatamente un bel ...

Kikò Nalli pensa a Tina Cipollari/ Video : 'mi innamorai di lei perchè...' : Kikò Nalli pensa a Tina Cipollari e nella casa del Grande Fratello 2019, a Taylor Mega svela cosa gli fece perdere la testa per l'opinionista.

Kikò Nalli racconta a Taylor Mega come si innamorò di Tina Cipollari : Kikò Nalli racconta a Taylor Mega come è nato l'amore con Tina Cipollari: "Andai a Uomini e Donne per corteggiare una ragazza e mi innamorai di lei". La storia d’amore tra Kikò Nalli e Tina Cipollari ha suscitato l’interesse di Taylor Mega che, entrata come ospite nella Casa del Grande Fratello 16, ha chiesto all’hairstylist come si sia innamorato della ex moglie.-- Kikò non ha avuto remore nell’aprirsi alla giovane influencer e ha ...