Tifo Sarri alla Juventus | sarebbe uno smacco per “vincere è l’unica cosa che conta”

Sarri alla Juventus – Pepe Reina contro l’ipocirsia di alcuni Tifosi del Napoli : Il portale Le bombe di Vlad ha pubblicato un’intervista rilasciata dall’ex portiere azzurro Pepe Reina. Lo spagnolo difende l’eventuale approdo di Sarri alla Juventus. Sarri alla Juventus – Il portiere spagnolo, ora secondo al Milan, è fortemente legato all’allenatore e si scaglia contro l’ipocirsia di certi tifosi, secondo Pepe Reina, Sarri va ammirato e rispettato. Un legame solido “Pepe Reina e ...

L’Europa League del Chelsea di Sarri dedicata ai Tifosi del Napoli : «I tifosi del Napoli non vogliono che vada a Torino? Loro sanno che li amo e che ho scelto di andare all’estero per non allenare subito un altro club italiano. Poi la professione ti può portare a fare anche altre scelte. Dedico la coppa proprio ai tifosi del Napoli e ai ragazzi del Chelsea che oggi non erano qui a causa di brutti infortuni». Dice Maurizio Sarri alzando L’Europa League vinta, il primo grande trofeo vinto dal tecnico entrato ...

Finale Europa League – Sarri cuore… partenopeo : “dedico la vittoria ai Tifosi del Napoli” : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea. L’allenatore italiano non dimentica il suo passato e dedica la vittoria ai tifosi del Napoli Maurizio Sarri sul tetto d’Europa. L’allenatore italiano ha guidato il suo Chelsea alla vittoria dell’Europa League, dominando la Finale vinta contro l’Arsenal per 4-1. Al temrine della gara, Sarri ha analizzato la stagione dei ‘Blues’, ...

Sarri lontano dalla Juve - lo striscione dei Tifosi del Napoli : “ti amiamo - non tradire il popolo” [FOTO] : La Juventus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizio Sarri e per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempo ...

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e Tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri alla Juve? I Tifosi napoletani devono pensare alla propria squadra - invece di guardare cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un Tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

Chelsea - i Tifosi : "Napoli vuole Sarri? Paghiamo il volo". Ma c'è chi lo difende : Maurizio Sarri non sta vivendo il proprio momento migliore in Inghilterra. L'ex allenatore del Napoli ha portato il suo Chelsea in semi finale di Europa League, ma con il pareggio interno contro il ...