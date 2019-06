The Voice of Italy 2019 | Gigi d' Alessio a Blogo | Ho imparato tanto anche io | esco

The Voice of Italy 2019 - Simona Ventura a Blogo : "Un'esperienza straordinaria - ho pensato all'intrattenimento per tutta la famiglia 2.0" : Andrà in onda domani sera, alle 21,10 circa, la finale di The Voice of Italy 2019, condotto, per la prima volta, da Simona Ventura e con quattro coach inediti: Gigi d'Alessio, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan. Dopo le Blind Auditions, Battles e Knockout, martedì 4 giugno 2019 scopriremo chi, dei quattro finalisti, sarà decretato come "la voce" d'Italia. A contendersi il primo posto sono rimasti Miriam Ayaba (del team di Elettra ...

The Voice of Italy 2019 - conferenza stampa per la finale : tutte le dichiarazioni : Si è tenuta questa mattina, a Milano, la conferenza stampa per la finale di The Voice of Italy 2019. Presenti i 4 coach -Elettra Lamborghini, Morgan, Guè Pequeno e Gigi d'Alessio- la conduttrice Simona Ventura e i 4 finalisti del talent show, Miriam Ayaba, Diablo, Carmen Pierri e Brenda Carolina.Durante l'incontro con la stampa, è stato svelato che il vincitore si esibirà ai Music Awards 2019, come confermato dalla stessa Ventura che fa un ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...

Simona Ventura all’angolo - brutte notizie per la conduttrice di The Voice : Simona Ventura e il suo The Voice finiscono al tappeto. Il talent musicale di Rai 2 ha raccolto 1.385.000 spettatori, pari al 7,47% di share. La puntata di ieri è stata molto commentata sui social network, in particolar modo su Twitter, ma questo non basta per far lievitare gli ascolti di The Voice, che quest’anno non può essere considerato un grande successo. Ed è un peccato, visto che c’era tutto quello che serviva per dargli nuova linfa ...

Ascolti Tv 30 maggio 2019 : The Voice malissimo - Il Giudice Meschino vince : Il Giudice Meschino trionfa, The Voice non regge il colpo: Ascolti giovedì 30 maggio 2019 Non c’è nulla da fare. Ogni fiction in cui è presente Luca Zingaretti riscuote sempre successi impareggiabili: innumerevoli sono gli affezionatissimi all’attore, che conquista con la sua bravura e con quelle storie che riesce a rendere più che credibili. Anche […] L'articolo Ascolti Tv 30 maggio 2019: The Voice malissimo, Il Giudice ...

Gigi D'Alessio : Il vincitore di The Voice deve andare a Sanremo : Gigi D'Alessio, appoggiato da Morgan, lancia una proposta e chiede che il vincitore di The Voice of Italy 2019 possa accedere direttamente al Festival di Sanremo 2020. La penultima puntata di The Voice è stata ricca di colpi di scena e di tanta buona musica. Messe da parte le querelle tra Gigi D’Alessio e Morgan, i due coach di Rai 2 si sono dimostrati d’accordo nel chiedere che il vincitore di questa edizione del programma guidata da Simona ...

The Voice of Italy 2019 Finalisti : chi sono i concorrenti in finale : THE Voice OF Italy 2019 Finalisti. Con la semifinale puntata di KnockOut giovedì 30 maggio, i coach di The Voice of Italy hanno definito i quattro talenti che si sfideranno nella finale di martedì 4 giugno. Ecco di seguito chi sono i concorrenti in finale. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 Finalisti: chi sono i concorrenti in finale Dopo il doppio appuntamento di questa settimana, che ha visto le Battle di ...

Ascolti All Together Now - The Voice : Michelle Hunziker cala al 13% : All Together Now, Ascolti di ieri: Michelle Hunziker cala ancora. Vince Rai1 in replica È andata in onda ieri sera, giovedì 30 maggio, una nuova puntata di All Together Now, il programma musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di J-Ax come Direttore del muro umano formato da 100 persone. Per il programma, questi sono stati gli Ascolti: 2.398.000 telespettatori e il 13.86% di share. Il programma della Hunziker ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019. Vince Il Giudice Meschino (22.4%) - All Together Now 13.9% - The Voice 7.5% - Piazza Pulita 6.5% : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 4.488.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.50 – la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 2.398.000 spettatori pari al 13.9% di share (After Show: 852.000 – 13.5%). Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato 1.385.000 spettatori pari al ...

The Voice OF ITALY 2019/ Finalisti ed eliminati : Brenda superfavorita : The VOICE of ITALY 2019, semifinale: i Finalisti sono Miriam Ayaba, Carmen Pierri, Brenda Carolina Lawrence e Diablo. eliminati gli altri.

Enrico Ruggeri/ Video - la sua passione a servizio di D'Alessio - #TeamGigi - The Voice - : Enrico Ruggeri, The Voice of Italy 2019: il cantautore milanese sarà supercoach della semifinale nel team di Gigi D'Alessio

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...