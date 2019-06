Terremoto Centro Italia | Conte nella sede Cei | “A breve ordinanza sulle chiese”

Vendevano carne non controllata di bestiame morto dopo il Terremoto nel Centro Italia : due arresti : I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di una articolata attività di indagine denominata “Sheep” afferente il settore degli animali da reddito, nella prima mattinata odierna hanno eseguito tre misure cautelari personali emesse del GIP del Tribunale di Teramo nei confronti del responsabile di uno stabilimento di macellazione della Provincia di Teramo e di un dipendente, entrambi ristretti al regime degli arresti domiciliari, e di un medico ...

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in provincia di Reggio [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 11.14. L’epicentro è stato localizzato 3 Km a Sud Est di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, mentre l’ipocentro a soli 9.7 Km di profondità. Nei giorni scorsi altre scosse avevano interessato la zona. Tra i Comuni vicini all’epicentro vi sono Laureana di Borrello, Galatro, Melicucco, ...

Terremoto - violento sciame sismico in Albania : epicentro a Coriza - paura anche in Grecia e Puglia [MAPPE e DATI] : Una violenta serie di scosse di Terremoto ha colpito nelle ultime ore l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia. Le scosse più forti sono state di magnitudo 5.0: la prima alle 06:26 di stamattina, la seconda della stessa intensità alle 06:33 dopo pochi minuti, la terza alle 09:00, intervallate da numerose altre scosse meno violente ma comunque di magnitudo superiore a 4. L’epicentro delle scosse è stato vicino la città di ...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Scossa di Terremoto ai piedi dell'Etna : epicentro a Zafferana Etnea : Una Scossa di terremoto di lieve entità e di breve durata si è verificata in Sicilia, nell'area dell'Etna, alle ore 16.21. Secondo le prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo...

Potente Terremoto scuote il sud America : epicentro in Peru' - si temono danni : Una Potente scossa di terremoto è stata registrata oggi 26 maggio 2019, esattamente alle 09.41 italiane (corrispondenti alle 02.41 di notte all'epicentro), sull'America meridionale e precisamente in...

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna : epicentro nel parmense : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 sulla scala Richter si è verificata alle 12.38 in Emilia Romagna. Dai dati dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Scossa si è...

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna - epicentro fra Parma e Piacenza : DATI e MAPPA : Una Scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 16.37, in Emilia Romagna. Dai DATI diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.3 sulla scala Richter: l'epicentro è...

Terremoto Puglia - Protezione Civile : chiuso il Centro Coordinamento Soccorsi : La Protezione Civile della Regione Puglia rende noto che, dato il rientro della criticità, il Centro Coordinamento Soccorsi, istituito presso la Prefettura di Barletta, è stato chiuso. Restano aperti i COC – centri operativi comunali – di Trinitapoli, Barletta, Bisceglie, San Ferdinando, Trani. A breve sarà aperto quello di Andria. I tecnici comunali di tutta la provincia BAT e delle aree limitrofe sono al lavoro per la verifica ...

Terremoto Puglia oggi : scosse - magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE : Terremoto Puglia oggi: scosse, magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE Un Terremoto ha colpito la Puglia nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2019. L’epicentro è registrato nella zona sud-orientale di Barletta ed è stato avvertito anche distante dall’area interessata, da Bari fino nel tarantino. Si segnalano (pochi) danni a cose, ma per il momento non a persone, comunque colte da un gran panico. Scuole, tribunali e uffici sono stati ...

Terremoto con epicentro Barletta : insediato il Coc : Un’ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine è grado è stata emanata dopo la scossa di

Terremoto Puglia : epicentro a Barletta - in una zona considerata a “media pericolosità sismica” : Alle ore 10:13 italiane del 21 maggio 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.9 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV 4 km a SE di Barletta (BT), ad una profondità di 34 chilometri. L’epicentro del Terremoto è a pochi chilometri di distanza dalla città di Barletta, Andria e Trani. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento, spiega in una nota l’INGV, è in una zona considerata a ...

Terremoto - forte scossa in Puglia : gente in strada e scuole evacuate. Epicentro a Barletta. Paura anche a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...