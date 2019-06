Tenta di investire agenti della Stradale per sfuggire all' alt | arrestato ennese

Roma - autista del bus Atac Tenta di investire un pedone : Alcune settimane fa, a Roma, un autista Atac, del bus di linea 786, ha tentato di investire un pedone. L'episodio, è stato tempestivamente ripreso da un residente, il quale ha assistito alla scena dal suo balcone. Le immagini hanno fatto il giro del web, divenendo virali su Facebook - per poi essere rimosse in poco tempo. Le dinamiche dell'accaduto non sono ben chiare, ma sembra che alla base del gesto commesso dall'autista, vi sia un'accesa ...

Ladri Tentano di investire i carabinieri e scappano : Mariagiulia Porrello Per bloccare i malviventi i militari hanno sparato dei colpi in aria e agli penumatici. Il furto è fallito, ma la banda si è dileguata I Ladri hanno tentato di investire i carabinieri intervenuti per fermarli. I militari hanno usato le pistole. Il colpo è fallito, ma la banda di topi d’appartamento è riuscita a far perdere le proprie tracce.I fatti, riferiti dal quotidiano Il Giorno, si sono svolti a Castellanza ...

