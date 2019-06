Temptation Island | Filippo Bisciglia annuncia l’inizio del programma con un post…

Temptation Island anticipazioni : Filippo Bisciglia svela un retroscena : Filippo Bisciglia di Temptation Island confessa: “Non vedo l’ora di conoscerli…” Tra poche settimane tornerà finalmente in Tv la nuovissima edizione di Temptation Island. E ovviamente alla conduzione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. E proprio quest’ultimo, pochi minuti fa, ha pubblicato un video su instagram, annunciando di essere all’aeroporto di Roma per partire per la volta della Sardegna. ...

Gossip Uomini e donne - Maria lancia lo scoop su Gemma Galgani : 'Andrà a Temptation Island' : È sceso il sipario sulla stagione 2018-19 di Uomini e donne che ieri 31 maggio ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià. E mentre il pubblico del programma si interroga sui nomi dei prossimi tronisti, che potrebbero essere scelti tra i corteggiatori "delusi", l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima fatica targata Maria De Filippi. Fra pochi giorni cominceranno in Sardegna le riprese di Temptation Island, uno dei ...

Temptation Island : tra i nomi possibili del cast Chando e Manila : Torna anche quest'anno Temptation Island, il programma più seguito dell'estate in cui tentatori e tentatrici proveranno a far scoppiare e a mettere alla prova coppie più o meno consolidate. Quando inizia Temptation Island? Le riprese del fortunato programma televisivo cominceranno a giugno: sono ancora aperti i casting. Chiunque può proporsi come coppia concorrente o come tentatore compilando il modulo on line. C'è solo un limite per la ...

Klaudia Poznanska : Uomini e Donne a settembre o Temptation Island 2019? : Klaudia Poznanska verso il trono di Uomini e Donne a settembre? Come ha giustamente sottolineato Gianni Sperti: quella di oggi è stata una delle non scelte più emozionati di sempre e ha visto protagonisti Andrea Zelletta e Klaudia Poznanska. Lui ha detto chiaro e tondo, incalzato dalla ragazza che voleva subito arrivare al sodo della questione, che il cuore non è arrivato a battere per lei. Come aveva anticipato a inizio puntata la diciotenne ...

Temptation Island : potrebbe slittare la data d'inizio del reality : Temptation Island rinviato? Pare che dai vertici Mediaset potrebbe arrivare alla decisione ovvero quella di slittare la data d'inizio del reality estivo per far spazio ad un altro programma. La decisione in verità nascerebbe dalle imprevedibili condizioni meteo in cui riversa tutto il paese in queste ore. Il reality si basa, infatti, nel soggiorno di un residence situato in Sardegna che affaccia sul mare; con il maltempo risulterebbe molto ...

Temptation Island - Fabio Colloricchio fa sess0 a Supervivientes con Violeta (VIDEO) : Archiviato Temptation Island, Fabio Colloricchio si sta imponendo come uno dei protagonisti di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Ultimamente il ragazzo si è legato molto a Violeta Mangrinan, con la quale è stato consumato anche un rapporto intimo davanti alle telecamere, con i paguri sullo sfondo. Visualizza questo post su Instagram Fabio Colloricchio FA SE*SO IN ...

Temptation Island Vip : Manila Gorio e Chando Erik Luna nel cast? : Coppie Temptation Island Vip 2019: si parla di Manila Gorio e Chando Erik Luna Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo il successo dello scorso anno, il reality show prodotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 tra settembre e ottobre. Molto probabilmente lo condurrà Ilary Blasi e nell’attesa […] L'articolo Temptation Island Vip: Manila Gorio e Chando Erik Luna nel cast? proviene da Gossip e ...

Temptation Island : l’ex tronista Manuel Vallicella tra i tentatori? La proposta : Temptation Island: Manuel Vallicella si candida come tentatore Temptation Island è pronto a ritornare sul piccolo schermo anche questa estate. Il programma di Maria De Filippi, dopo il successo delle precedenti edizioni, verrà trasmesso su Mediaset anche quest’anno. La produzione, infatti, si è già messa a lavoro e, mentre a Roma sono stati avviati i […] L'articolo Temptation Island: l’ex tronista Manuel Vallicella tra i ...

Temptation Island…alcuni anni dopo : la nuova vita di Sonia e Gabriele : Temptation Island coppie: Sonia e Gabriele oggi Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, ex concorrenti delle prima edizione di Temptation Island, hanno annunciato tramite i social la nascita di Bianca, la loro secondogenita. Il loro è stato un amore che ha resistito alle intemperie e ha superato le difficoltà nate soprattutto durante la loro partecipazione al programma […] L'articolo Temptation Island…alcuni anni dopo: la nuova vita di ...