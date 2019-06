Taylor Mega | Daniele Dal Moro e la droga Lui | ' Ho rischiato di tutto'

GF - Taylor Mega si è fatta una doccia veramente "bollente" - : Riccardo Palleschi Taylor Mega, la bellissima influencer trentina, sta tenendo banco al Grande Fratello. Ultimamente, per la gioia dei suoi fan la bella udinese ha fatto una doccia che ha messo ancora più in risalto le sue stupende forme Taylor Mega sta facendo parlare molto di sé sia all'interno che all'esterno della casa del Grande Fratello. Molti, infatti, non vedevano l'ora che la bella influencer trentina rientrasse nella casa. ...

Taylor Mega e Erica Piamonte super sexy al Grande Fratello : Sotto l'occhio vigile delle telecamere e degli altri inquilini, Taylor Mega e Erica Piamonte si sono lasciate andare a un momento di tenerezza bollente in giardino tra baci e carezze. Erica Piamonte ha dichiarato fin dall'inizio della sua avventura al GF 16 di provare attrazione sia verso gli uomini che verso le donne e la Mega sembra particolarmente colpito la sua attenzione. Durante un momento di relax in giardino le due si sono ...

Grande Fratello 2019 - doccia bollente per Taylor Mega. Il micro bikini non trattiene le curve : Dopo aver abbandonato temporaneamente il Grande Fratello 2019, Taylor Mega è rientrata nella Casa per la gioia degli inquilini maschi e dei telespettatori. La splendida influencer, complice il primo caldo del week end, strizzata in un micro – bikini che non trattiene le sue curve perfette, ha fatto una doccia super bollente che ha mandato i fan in delirio. Fisico scolpito e micro bikini rosso,Taylor Mega si rinfresca nella casa del Grande ...

DANIELE DAL MORO/ Sempre più vicino a Taylor Mega : Martina è gelosa - Grande fratello - : DANIELE Dal MORO si racconta nella Casa del Grande fratello 2019. La sua miglior confidente è senz'altro Taylor Mega, e Martina Nasoni s'ingelosisce.

Grande Fratello - Francesca De Andrè non regge il confronto con Taylor Mega e scatta la scenata di gelosia : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Amata e odiata dal pubblico è nell'occhio del ciclone soprattutto per le sue vicende amorose, prima il tradimento con tanto di foto e dichiarazioni da parte del fidanzato Giorgio Tambellini poi il suo rapporto eq

Grande Fratello 2019 - Taylor Mega abbandona la casa all'improvviso : Francesca De Andrè si rasserena : Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16, Taylor Mega ha portato un po' di scompiglio tra gli inquilini e minato gli equilibri. Oggi però ha abbandonato il reality...

MotoGp – La sella di Jorge Lorenzo si fa… bollente al Mugello : il maiorchino porta a spasso la sexy Taylor Mega [FOTO e VIDEO] : Taylor Mega al fianco di Jorge Lorenzo al Gp d’Italia: la sexy influencer fa il tifo per il maiorchino della Honda al Mugello Al Mugello sono finalmente iniziate le qualifiche del Gp d’Italia: i piloti sono in pista per la Q1, a caccia dei due soli pass per disponibili per la seconda fase delle qualifiche. Tra i campioni attualmente in pista c’è anche Jorge Lorenzo, sempre in difficoltà finora al Mugello. Il maiorchino ...

Via dal Grande Fratello! Taylor Mega scappa per tifare Jorge Lorenzo : Stamattina la casa del GF si è svegliata senza la presenza di Taylor Mega, che è volata al Mugello… Per la gioia di Francesca, che l’altro giorno ha fatto una scenata di gelosia a Gennaro, Taylor Mega ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. Non è un addio ufficiale, ma solo “un permesso” proprio come aveva fatto la scorsa settimana Vladimir Luxuria, per un impegno preso precedentemente.-- Taylor è infatti volata al Mugello a tifare Jorge ...

Taylor Mega lascia la Casa del Grande Fratello : il motivo : Grande Fratello, Taylor Mega come Vladimir Luxuria: anche lei lascia la Casa Taylor Mega è l’ospite della settimana al Grande Fratello 2019. L’influencer marketing – così preferisce definirsi lei, anziché solo con il primo termine – ha accettato di trascorrere sette giorni chiusa nella Casa di Cinecittà. La sua sembrava essere una missione ben precisa: […] L'articolo Taylor Mega lascia la Casa del Grande Fratello: ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere la pazienza a Gennaro Lillio : «Hai rotto» : Come era prevedibile la presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato la gelosia di Francesca De Andrè. La ragazza, in crisi con il fidanzato Giorgio Tambellini, non...

Grande Fratello 2019 - tutti pazzi per Taylor Mega : ma lei si ammanetta a Gennaro scatenando l’ira di Francesca De Andrè : Taylor Mega sembra aver conquistato gli inquilini della casa del Grande Fratello. In molti hanno dimostrato di essere rimasti soggiogati dalla sua bellezza. L’influencer 25enne è entrata per trascorrere un po’ di tempo con i concorrenti e le sue immagini in bikini stanno facendo il giro della rete. In un momento di relax in sauna Kikò Nalli, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno commentato l’effetto che fa agli uomini della ...