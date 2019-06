Tatuaggi cancerogeni | l’ennesimo allarme di pigmento pericoloso lanciato dal Ministero

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ancora undopo l’individuazione di pigmenti per. Il richiamo del prodotto in questione è stato pubblicato oggi sul sito web deldella Salute. Nello specifico si tratta delperDUBAI GOLD, della WORLD FAMOUS TATTOO; paese d’origine USA, lotto n° WFDG181704, REF WFDG1. Distribuito dalla ditta SEVEN TATTOO SUPPLY via Gramsci 2/G Lissone, prelevato presso l’attività AMADE’ TATTOO Studio, Corso G. Ferraris 17 Trino (VC) da servizio SISP ASL AL. La natura del pericolo, come si legge nel richiamo, è chimico/cancerogena. Nello specifico, dopo il campionamento eseguito dalla ASL di Alessandria, le analisi, eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, hanno documentato presenza di: ANISIDINA (CAS 90-04-0) in concentrazione pari a 74 mg/kg TOLUIDINA (CAS 95-53-4) in concentrazione pari a 50 mg/kg I pigmenti ...

