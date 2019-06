Sulla Rai la Coppa Italia batte la Champions Atalanta-Lazio più seguita di

Il duello Sulla paga di Lerner. La Rai adesso svela le cifre - : Angelo Scarano Vespa punge il conduttore: "Guadagna un 40-45% più di me". Interviene Viale Mazzini: "Ecco quanto costa l'Approdo" Il compenso di Gad Lerner per l'Approdo, la nuova trasmissione su Rai Tre che debutta domani in seconda serata, continua a far discutere. Nei giorni scorsi il conduttore ha duellato prima con Salvini e poi con La Verità sulle cifre del suo cachet. Il quotidiano di Belpietro ha sostenuto la tesi di un ...

A Gad Lerner compenso di 69mila euro lordi per 5 puntate Sulla Rai : Su “L’approdo” in onda per 5 puntate da domani su Rai3, la Rai precisa che “si tratta di una nuova serie, in linea con le precedenti già realizzate da Gad Lerner sulla stessa rete. Il compenso complessivo riconosciuto a Lerner è di 69mila euro lordi per l’intero programma.Lerner è autore, conduttore di studio (produzione interna Rai) e realizza interviste sul campo. Il suo compenso è ...

Torino : operai protestano Sulla torre di piazza Castello : Un gruppo di operai edili è salito sulla torre littoria di piazza Castello a Torino per chiedere il pagamento degli stipendi. "Vogliamo i nostri soldi" e "Abbiamo lavorato: pagate" si legge sugli striscioni esposti dai lavoratori dell'azienda Elite Ecobuilding di Nichelino in difficoltà dopo il fallimento della Zg, la società da cui ha preso il subappalto. (Lapresse) Redazione ?

Operai Sulla torre di piazza Castello a Torino : "Abbiamo lavorato - ora pagate" : “Vogliamo i nostri soldi” e “Abbiamo lavorato: pagate”: sono gli striscioni apparsi questa mattina sulla torre littoria di piazza Castello, nel centro storico di Torino. A esporli una quindicina di Operai di una azienda edile, che minacciano di non scendere se non avranno le risposte che attendono. Sul posto, con i vigili del fuoco e i carabinieri, sta intervenendo anche la Digos della Questura, che hanno iniziato le ...

Marco Liorni - la voce Sulla clamorosa "promozione" : nuovo terremoto in Rai - chi può saltare (nomi grossi) : nuovo terremoto in Rai. Secondo il sito specializzato TvBlog, Marco Liorni potrebbe sbarcare nel prestigioso spazio della domenica pomeriggio di Raiuno e a fargli spazio, dopo due anni deludenti, sarebbe Cristina Parodi. Leggi anche: "Il marito...". Elena Santarelli da Liorni, gaffe "tragica" con Lo

Calabria - il governatore Pd Oliverio contro la Rai : “Il film Sulla ‘ndrangheta offende la dignità di un’intera regione” : Prima ha scritto all’amministratore delegato della Rai. Poi è andato a San Luca per ribadire “formale disappunto e profonda indignazione” nei confronti di viale Mazzini. Cosa è che ha scatenato le ire di Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria attualmente indagato per associazione a delinquere, abuso d’ufficio e corruzione? Semplice: il film Duisburg – linee di sangue andato in onda mercoledì sera su Rai1. La ...

Fiorello smentisce Repubblica Sulla rottura con la Rai : "Non voglio prendere il posto di Fazio" : La reazione di Fiorello alle indiscrezioni sulla trattativa con la Rai diffuse da Repubblica e la Stampa è stata durissima. Lo showman ha smentito sui suoi canali social le notizie riportate a proposito della rottura dei rapporti tra lui e viale Mazzini. E false sarebbero anche le voci sull'ammontar

Domenica In - Nunzia De Girolamo : “A furia di ‘fare l’uomo’ avevo perso la mia femminilità”. E Raimondo Todaro interviene per dire la sua Sulla giuria : Tra gli ospiti di oggi della puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Nunzia De Girolamo. L’ex deputata di Forza Italia ora concorrente di Ballando con Le stelle si prepara a condurre Linea Verde tra le polemiche. Ma per il momento pensa ancora al programma di Milly Carlucci: “Stavo lavorando con Massimo Giletti a Non l’Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione. Ha insistito molto, ho cambiato ...

Europei Under 17 - la finale Italia-Olanda in diretta Sulla Rai : Dove vedere Olanda Italia Under 17 in tv e streaming – C’è un’Italia che corre spedita verso il titolo di Campione europeo. E’ la formazione Under 17 di Carmine Nunziata, che domenica 18 maggio – alle ore 17.30 italiane – affronterà a Dublino l’Olanda nella finale valida per il Campionato europeo di calcio Under 17 2019. […] L'articolo Europei Under 17, la finale Italia-Olanda in diretta sulla Rai è stato realizzato da Calcio e ...

Giorgio Tirabassi ne Il Nido - i primi dettagli Sulla nuova fiction Rai : Si continua a lavorare a ritmo serrato per mettere insieme la prossima stagione della fiction italiana e anche Giorgio Tirabassi ne sarà protagonista sul versante Rai. I preparati fervono e anche la rete "giovane" della tv pubblica sta cercando delle novità per la prossima stagione e una di queste sarà proprio Il Nido che vedrà l'amato protagonista di Distretto di Polizia (e non solo) nei panni della star. Al momento non ci sono molte novità ...

Trailer di Batwoman e primi dettagli Sulla trama : “Tutto si svolgerà prima di Elseworlds” : Il Trailer di Batwoman è qualcosa di eccitante ed emozionante. La nuova eroina sta per sbarcare su The Cw al fianco degli altri eroi dell'Arrowverse e sicuramente molti dettagli su di lei verranno rivelati al prossimo Comic-Con 2019 quando le riprese della prima stagione avranno già presto il via e gli indizi e le novità da conoscere saranno diverse da adesso. Rimane il fatto che l'incontro tra la stampa e il presidente di rete non è stato poco ...

Europei Under 17 - Francia-Italia in diretta Sulla Rai : Dove vedere Francia Italia Under 17 in tv e streaming – Il Campionato europeo di calcio Under 17 si avvicina alla sua conclusione. Questa sera, alle ore 20.00, l’Italia scenderà in campo contro la Francia per conquistare l’importantissimo traguardo della finale. La nazionale italiana non ha mai trionfato nel torneo, motivo per cui un successo […] L'articolo Europei Under 17, Francia-Italia in diretta sulla Rai è stato realizzato da ...

SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C/ Tabellone : gli orari - Monza Sulla Rai - 1° turno nazionale - : SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C 1° turno fase nazionale, Tabellone e accoppiamenti della prossima fase che si disputerà tra domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

Giro d’Italia 2019 - l’accusa di Marco Frapporti Sulla tappa di Frascati : “Il gruppo ha ripreso la fuga perché è stato trainato da auto e moto” : Un’accusa piuttosto pesante, che rimette luce su una questione che suscita comunque spesso diverse polemiche. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo tornare a martedì, quando Marco Frapporti è stato protagonista della fuga nella quarta tappa del Giro d’Italia, 235 km da Orbetello e Frascati. Il 34enne della Androni Giocattoli-Sidermec era andato all’attacco subito dopo il via insieme a Mirco Maestri (Bardiani-CSF) e Damiano Cima ...