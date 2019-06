Stenosi aortica | intesa tra cardiologi e medici di medicina generale

Ictus e Stenosi aortica : Tavi come terapia alternativa alla chirurgia : Ictus e stenosi aortica: la Tavi come terapia alternativa alla chirurgia. Studio pubblicato sul New England su valvola aortica per via transcatetere

Svolta contro Stenosi aortica - in futuro +70% interventi 'soft' : Milano, 8 apr., AdnKronos Salute, - Rivoluzione in vista per chi soffre di stenosi aortica, la più frequente tra le alterazioni valvolari che si registrano in Italia. I risultati di due studi ...