Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo dopo la finale di andata dei Playoff : Il Giudice Sportivo della Serie B ha fermato per un turno il calciatore Santiago Colombatto dell'Hellas Verona, dopo la finale d'andata dei Playoff di Serie B. Per il ritorno quindi sarà assente per squalifica solo il centrocampista gialloblu.

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stop e ammenda salata per Berardi : In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : assenze pesanti per il Cittadella : Squalificati Serie B – In merito alle gare di ritorno dei play-off di Serie B, il Giudice Sportivo, Emilio Battaglia, ha reso note le sue decisioni: stangato il Cittadella. Una giornata Gennaro Scognamiglio (Pescara) Simone Branca (Cittadella) Giuseppe Antonio Panico (Cittadella) Ammende 2000 euro al Pescara. 5000 euro con diffida per il dirigente del Verona Tony D'Amico.

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo dopo i playoff : stop per due calciatori : Squalificati Serie B – Sono due i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare di andata delle semifinali playoff: Armenteros del Benevento e Proia del Cittadella, un turno ad entrambi dopo che avevano fatto terminare la sfida del Tombolato 10 contro 10. I due salteranno la gara di ritorno del Vigorito. Tra le società, ammende a Verona (5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, intonato un coro ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dieci gli Squalificati per l’ultima giornata di campionato : Sono dieci i calciatori che salteranno l’ultima giornata di campionato per squalifica, che stangata per Federico Barba del Chievo Il Giudice Sportivo ha squalificato dieci calciatori per l’ultimo turno di Serie A, in programma nel prossimo week-end. Stangato Federico Barba del Chievo, sanzionato con tre giornate di stop per espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro. Stagione finita in anticipo anche per Bernardeschi e ...

Squalificati Serie A - pugno al tabellone : la decisione su Montella : E’ di pochi minuti fa il comunicato in merito alle scelte del giudice sportivo sugli Squalificati dopo il 37° e penultimo turno di Serie A. Stangate per Barba e Montella, quest’ultimo protagonista di due episodi passibili di sanzione. Ecco le decisioni. CALCIATORI 3 giornate Barba (Chievo) 1 giornata Bernadeschi, Matuidi (Juventus), Pezzella (Genoa) Correa (Lazio) Hateboer (Atalanta) Allan, Koulibaly (Napoli) Stepinski ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’andata dei Playoff e dei Playout : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alle gare dei play-off, tra i giocatori una giornata di squalifica per Ricci e Scaglia (Carrarese). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 30 maggio 2019 e 500 euro di ammenda per Caiata (Potenza). Ammende a Catania (2.000), Carrarese, Potenza (1.500). Per quanto riguarda i play-out, due giornate di squalifica a Djoulou (Bisceglie), Dellafiore (Paganese). Una giornata a Bernardini ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : provvedimento per Laribi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo dopo il secondo turno dei playoff : Il giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare del secondo turno dei play-off, ha squalificato per quattro gare Tartaglia (Novara); per due Derose (Sudtirol); per una giornata: Pompeu (Novara) e Maleh (Ravenna). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 31 maggio e 500 euro per Fernandez Farina (Virtus Francavilla). Tra le società, ammenda a Carrarese (2.500), Catania (1.500), Monza e Ravenna (500).

Squalificati Serie A - sette fermati per un turno : assenze pesanti per Parma e Atalanta : Sono sette, tutti per un turno, gli Squalificati in Serie A dal Giudice sportivo a seguito dell’ultimo turno. Si tratta di Bourabia (Sassuolo), Bruno Alves, Rigoni (Parma), Rigoni (Chievo), Palomino (Atalanta), Radu (Lazio), Romero (Genoa). Tra i club ammende di 10mila euro all’Inter “per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”; 3500 euro al ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : 6 i calciatori sanzionati : Sono 6, tutti per un turno, i calciatori Squalificati in Serie B dal giudice sportivo in relazione all'ultimo turno del torneo cadetto. Si tratta di Almici (Verona), Buongiorno (Carpi), Mateju (Brescia), Cappelletti, Mazzocco (Padova), Domizzi (Venezia). Tre turni al dirigente del Lecce Claudio Vino. Tra le società, ammende a Pescara e Salernitana (5.000 euro), Livorno (2.000 euro).

Serie B : nove Squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 7 MAG - Sono nove i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B in relazione alle partite della 18/a giornata di ritorno: Faraoni, Verona, e Tonucci, ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata al Foggia : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. Foggia a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32° del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un ...

18 Squalificati in Serie A - 3 atalantini : Oltre a Paquetà, fermato per tre giornate, il giudice sportivo ha squalificato altri 17 giocatori di Serie A, dopo la 35ª giornata di campionato. Per due turni Dijks, Bologna,, Ionita, Cagliari, ...