Sparatoria a Napoli | Noemi | Non voglio più andare in piazza a comprare le

Sparatoria a Napoli - la nonna di Noemi : “E' avvenuto un miracolo” : In collegamento a "Pomeriggio Cinque" anche il marito Alessandro: “Ci siamo accorti del ferimento della piccola solo dopo 20 minuti”

Sparatoria a Napoli - sciolta la prognosi per la piccola Noemi : è fuori pericolo : La piccola Noemi è fuori pericolo. L’Italia esulta. La bimba di soli 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio aveva già fatto ben sperare nei giorni scorsi, ma oggi finalmente è stata sciolta la prognosi: sta bene. “La piccola è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina – riporta il bollettino medico dell’ospedale Santobono – respira spontaneamente senza necessità di supporto di ...

Sparatoria a Napoli : Armando Del Re resta in carcere : La decisione del gip del Tribunale di Siena contro l'autore dell'agguato in cui è rimasta ferita la piccola Noemi

Noemi - la testimone alla Sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

Sparatoria Napoli - Noemi ha aperto gli occhi e ha chiesto le sue bambole : Noemi, la bimba ferita nella Sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, respira da sola e ha aperto gli occhi. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia e...

Sparatoria a Napoli : catturato il presunto responsabile che ha ferito la piccola Noemi : Dopo una lunga caccia all'uomo è stato arrestato a Siena dalle forze dell'ordine il presunto responsabile della Sparatoria in cui è rimasta gravemente ferita, una settimana fa la piccola Noemi. Si ...

