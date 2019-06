Sondaggi elettorali SWG | la Lega vola al 36 | 5%

Sondaggi politici elettorali post europee 2019 : ultimi dati M5S-Pd e Lega : Sondaggi politici elettorali post europee 2019: ultimi dati M5S-Pd e Lega Ad una settimana dalle Elezioni europee, gli istituti ritornano a sondare le intenzioni di voto; queste ultime rispecchiano i rapporti di forza decretati dal risultato fuoriuscito delle urne il 26 maggio. Le intenzioni di voto In questo senso è indicativo l’ultimo Sondaggio Winpoll: la Lega cresce rispetto al dato delle europee e vola sopra il 36,3%; sul dato ...

Sondaggi elettorali - dopo le europee vola la Lega : è sopra il 36%. Bene il Pd - crolla il M5s : dopo il trionfo delle elezioni europee continua l'ascesa della Lega che nei Sondaggi guadagna ancora due punti percentuali e supera la soglia del 36%. Nettamente staccate dal partito di Matteo Salvini tutte le altre forze politiche: in salita il Pd e Fratelli d'Italia, mentre prosegue il momento difficile per Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

Sondaggi elettorali e politici - come si fanno gli exit poll per Piepoli : Sondaggi elettorali e politici, come si fanno gli exit poll per Piepoli Ogni volta che si tengono delle elezioni, alla chiusura delle urne, gli istituti demoscopici licenziano uno o più exit poll prima di passare alle proiezioni sui dati reali. Le ultime Europee non si sono sottratte a questo rito. D’altra parte, questo strumento è ormai messo in discussione da più parti: sono davvero attendibili? Sondaggi elettorali: cos’è un exit ...

Sondaggi elettorali Winpoll : la Lega vola al 36 - 3% - M5S al 16 - 5% : Sondaggi elettorali Winpoll: la Lega vola al 36,3%, M5S al 16,5% Il 64% degli italiani ritiene che dopo il risultato delle europee sia meglio tornare al voto e chiudere qui l’esperienza del governo giallo verde. A sostenerlo è un Sondaggio Winpoll secondo cui anche la maggioranza del popolo leghista (53%) vuole le elezioni anticipate. A volere il voto sono gli elettori di quasi tutte le forze parlamentari: da quelli di Forza Italia ...

Sondaggi elettorali europee : Euromedia “Pd ha preso 115 mila voti in meno” : Sondaggi elettorali europee: Euromedia “Pd ha preso 115 mila voti in meno” Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, interviene alla trasmissione della mattinata di La7 L’Aria che Tira per commentare il recente voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali europee: guardare i voti reali La Ghisleri, innanzitutto, invita a analizzare i numeri relativi ai voti piuttosto che le percentuali, anche se rimangono comunque ...

Sondaggi elettorali 2019 : quanto sono precisi e come funzionano : Sondaggi elettorali 2019: quanto sono precisi e come funzionano Domenica 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee. Sondaggi elettorali 2019: con il divieto di pubblicazione delle indagini demoscopiche degli ultimi 15 giorni prima del voto non è più possibile dare notizia delle intenzioni degli italiani. Sebbene i Sondaggi continuino ad essere commissionati e confezionati ma ad uso esclusivo degli addetti ai lavori. ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - Le Pen allunga su Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, Le Pen allunga su Macron A meno di due giorni dalle elezioni Europee, il Rassemblement National di Marine Le Pen allunga su la République en Marche del presidente Emmanuel Macron. A sostenerlo è un ultimo Sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, secondo cui il partito euro scettico e alleato in Europa della Lega di Matteo Salvini ha guadagnato mezzo punto ...

Sondaggi elettorali Francia - è testa a testa tra Le Pen e Macron : Sondaggi elettorali Francia, è testa a testa tra Le Pen e Macron Anche in Francia queste elezioni europee saranno un test per il governo. In questo caso per la presidenza dei Emmanuel Macron a due anni dall’insediamento e dopo le proteste dei gilet gialli che hanno catalizzato l’attenzione dei media per lungo tempo. Esattamente come nel 2017 la sfida principale per BVA è tra Macron e Le Pen e i rispettivi partiti, primi a ...

Sondaggi elettorali Spagna - il PSOE fa il bis e si avvia a vincere ancora : Sondaggi elettorali Spagna, il PSOE fa il bis e si avvia a vincere ancora La Spagna è appena andata alle urne, il 28 aprile, e siamo nel pieno della classica luna di miele per i vincitori di quella tornata, ovvero i socialisti del PSOE e del premier Sanchez. Che sta pensando a un governo monocolore di minoranza per non stringere alleanze con gli indipendentisti. E le prossime elezioni europee, in cui la Spagna porterà 54 deputati a ...

Sondaggi elettorali Austria : crolla il partito di estrema destra : Sondaggi elettorali Austria: crolla il partito di estrema destra Il Fpoe paga a caro prezzo lo scandalo di cui si è reso protagonista il suo leader Heinz-Christian Strache, “catturato” in un video mentre prometteva favori in cambio di soldi. Sondaggi elettorali Austria: crollo Fpoe Secondo un Sondaggio del quotidiano Austriaco Oesterreich, il partito di estrema destra perde ben quattro punti percentuali di consenso calando ...

Sondaggi elettorali Germania : Europee - Cdu prima al 29% - AFD al 13% : Sondaggi elettorali Germania: Europee, Cdu prima al 29%, AFD al 13% Ad una settimana dall’appuntamento con le elezioni Europee, la Cdu rimane stabile al primo posto nelle intenzioni di voto registrate da Emnid per Bild am Sonntag. Secondo il Sondaggio, i democristiani restano fermi al 29% in vantaggio di tredici punti sull’alleato di governo SPD. Sondaggi elettorali Germania: affluenza al 77% I socialisti dovranno ...

Usa - Biden vola nei Sondaggi elettorali : 16.29 Nel giorno di avvio della sua campagna elettorale, a Filadelfia, Joe Biden continua a volare nei sondaggi sulla corsa alla Casa Bianca. Secondo la media calcolata dal sito Realclearpolitics, l'ex vicepresidente domina nelle primarie dei democratici: è dato al 39,1% contro il 16,4% attribuito al suo diretto inseguitore, Bernie Sanders. Biden potrebbe essere un avversario molto serio per Trump: secondo un sondaggio di Fox News Biden ...

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit Party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...

Sondaggi elettorali Francia : Europee - sorpasso Le Pen ai danni di Macron : Sondaggi elettorali Francia: Europee, sorpasso Le Pen ai danni di Macron Le elezioni Europee in Francia per Macron stanno sempre di più assomigliando a quello che è stato il referendum costituzionale per Renzi in Italia. Un voto sulla persona e sul suo operato con le tematiche Europee sullo sfondo. E il risultato finale potrebbe non essere tanto dissimile da quello a cui è andato incontro l’ex premier ed ex segretario Pd. Sondaggi ...