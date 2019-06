Sole 365 | bancarotta e frode fiscale | sequestrata la sede a Napoli

termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2019)365:laLa catena di supermercati365 è finita sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di finanza. Le Fiamme Gialle dihanno perquisito le sedi legali della società e le abitazioni di 6 amministratori – di fatto e di diritto – per cui adesso si ipotizza il reato difraudolenta e. Scatta il sequestro preventivo per le strutture e i supermarket del marchio che, però, rimarranno aperti sotto la gestione di un amministratore giudiziario, quindi, almeno per il momento, nessuna conseguenza per i circa 2.000 dipendenti dell’azienda.365: le indagini della GdF365 è un marchio di proprietà di AP srl; risale al mese di febbraio l’acquisizione da parte di AP di tutti i punti vendita che operavano in franchising: al momento dell’acquisizione tutti i lavoratori delle ...

