ilfogliettone

(Di martedì 4 giugno 2019) Violenza sessuale e maltrattamenti, con l'aggravante razziale: sono i reati contestati dalla procura di Torino a undella brigata alpina Taurinense, che, secondo la pm Barbara Badellino, avrebbe molestato tredurante alcune esercitazioni militari. Ile' accusato, inoltre, di aver maltrattato e insultato un soldato di origini marocchine, apostrofandolo con frasi razziste. Sono indagati anche due ufficiali dell'esercito, un capitano che non avrebbe denunciato i fatti e un tenente colonnello, accusato di favoreggiamento. L'indagine prese le mosse quando una dellesi confido' con un carabiniere, che si attivo' immediatamente.Gli episodi contestati si sarebbero protratti per un anno a partire dal gennaio del 2017, in occasione degli allenamenti in montagna (in Alta Valle di Susa, in Valle d'Aosta e sul Passo del Tonale fra Trentino e ...

ilfogliettone : Soldatesse molestate, maresciallo dell'Esercito indagato - - t65lang : Soldatesse molestate, sotto inchiesta e sospeso un maresciallo degli alpini della Taurinense… - CasmiroDavideRa : RT @SkyTG24: Le avrebbe molestate durante alcune esercitazioni di sci -